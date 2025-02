Papa Francesco dal letto d'ospedale rimuove dall'incarico Monsignor Jean-Pierre Blais

18 febbraio 2025 a

Nonostante il ricovero all’ospedale Gemelli, Papa Francesco continua l’ordinaria amministrazione. Nel bollettino ordinario delle 12 della sala stampa della Santa Sede si legge che il Pontefice ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Baie-Comeau, in Canada, presentata da monsignor Jean-Pierre Blais. Monsignor Blais, 75 anni - e quindi nell’età richiesta per il pensionamento - è menzionato nell’elenco degli aggressori sessuali depositato nell’ambito della class action contro l’arcidiocesi di Quebec.

I fatti sarebbero avvenuti tra il 1973 e il 1975, presso la canonica di Charny, a Levis, con una vittima di 12 anni. Gli attacchi sarebbero stati "palpeggiamenti e masturbazione". Il 2 dicembre 2022, Blais ha formalmente negato qualsiasi comportamento inappropriato nei confronti della vittima. Intanto anche sul fronte dell'agenda degli impegni dei prossimi giorni, Papa Francesco ha dovuto cancellare alcuni impegni per il suo stato di salute precario che desta molta preoccupazione in Vaticano e tra i fedeli.

Il nuovo bollettino sul Papa: ecco come sta. Cosa è l'infezione polimicrobica e ecco cosa rischia

"Per la celebrazione della Santa Messa in occasione del Giubileo dei Diaconi", in programma domenica 23 febbraio, alle ore 9, nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco ha delegato monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le Questioni Fondamentali dell’Evangelizzazione nel Mondo. Lo rende noto la sala stampa vaticana che annuncia: "A motivo delle condizioni di salute del Santo Padre, l’Udienza Giubilare di sabato 22 febbraio è annullata".