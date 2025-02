"Papa Francesco, avvertendo la morte vicina...": Politico, indiscrezioni cupe sul prossimo conclave

18 febbraio 2025 a

Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli. Una degenza che è stata annunciata lunga. Insomma, le condizioni del Pontefice preoccupano. Ed in questo contesto, ecco anche quanto messo nero su bianco da Politico, secondo cui le dinamiche politiche potrebbero giocare un ruolo cruciale nel prossimo possibile conclave. Secondo quanto riportato Politico, l’amministrazione di Donald Trump potrebbe cercare di influenzare l’elezione del futuro Pontefice, puntando su un profilo meno divisivo rispetto a Papa Francesco.

"Hanno già influenzato la politica europea, non avrebbero problemi a influenzare il conclave", ha dichiarato al sito statunitense un esperto di politica vaticana. Già il titolo dell'articolo fa impressione: "Papa Francesco, avvertendo che la morte è vicina, si muove per proteggere la sua eredità". E nel pezzo ecco che Politico evidenzia come il Pontefice stia affrontando un momento particolarmente delicato. Già prima che le sue condizioni di salute peggiorassero, infatti, il Papa si trovava a gestire un contesto politico estremamente sensibile.

Secondo l’analisi, la transizione della leadership vaticana potrebbe trasformarsi in uno scontro molto acceso: "La battaglia per la successione sarà probabilmente altamente politicizzata", viene sottolineato nell'articolo.

Uno dei punti di maggiore attrito tra Papa Francesco e l’amministrazione statunitense riguarda il tema dell’immigrazione. Politico ricorda il recente scontro con il vicepresidente americano J.D. Vance, di fede cattolica, che nei giorni scorsi ha tentato di giustificare la politica di deportazione dei migranti di Donald Trump citando il concetto teologico di ordo amoris. Secondo l’interpretazione di Vance, questo principio stabilirebbe una gerarchia del bene e della carità, giustificando quindi una diversa considerazione verso i migranti.

Le parole del vicepresidente hanno suscitato una ferma reazione da parte del Pontefice, che ha deciso di intervenire direttamente scrivendo una lettera alla comunità episcopale statunitense. Pur senza fare riferimento esplicito a Trump e Vance, il Pontefice ha condannato duramente "le narrative che discriminano e causano inutili sofferenze ai nostri fratelli e sorelle migranti e rifugiati".

La Casa Bianca ha reagito con rabbia alle parole di Francesco, alimentando il sospetto che il futuro conclave possa trasformarsi in uno scenario di forti tensioni politiche. Come conclude Politico, la prospettiva di una successione "altamente politicizzata" appare sempre più concreta.