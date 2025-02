Pordenone, orrore nella busta di spinaci surgelati: cosa ci ha trovato una signora

19 febbraio 2025 a

a

a

Orrore a Pordenone. Una donna, Maria Grazia Ragusa, ha trovato un topo morto dentro una confezione di spinaci surgelati. La 47enne di Budoia era già nota alla cronaca locale perché lo scorso anni si è classificata al secondo posto del concorso Miss Nonna. Come riferisce il Gazzettino, il fatto si è verificato la mattina di domenica 16 febbraio. La donna aveva deciso di cucinare gli spinaci. Così ha tolto la busta dal freezer e ha svuotato la busta nell'acqua bollente. Poi però, mentre stava controllando come andasse la cottura, "ho visto un cubetto più scuro degli altri, ma ho pensato che si trattasse di spianaci più scuri o di cubetto marcio o mal conservato, come talvolta succede di trovare". Perciò lo ha lasciato lì, pensando che si trattasse solo di una brutta impressione.

Ma alcuni minuti dopo ha rialzato il coperchio ed estratto dalla pentola quella che pensava essere verdura da scartare. Quando ha intravisto baffi e denti le è corso un brivido lungo la schiena: quello che bolliva in pentola era la testa di un topo mozzata di netto. Inorridita, Maria Grazia ha cambiato menù del giorno, ma non ha dimenticato il grave episodio. Perciò il giorno dopo è tornata al supermercato per farsi sentire.

L'ultima ecofollia: ecco chi fa la spesa tra i rifiuti del supermercato | Guarda

"Abitualmente faccio la spesa sempre nella stessa catena, conosco bene la marca che vendono e che era identica per entrambe le buste svuotate nella pentola - ha raccontato la donna -. Ho mostrato al responsabile del supermarket avianese le foto dell'animale e delle buste acquistate. È stato gentile: ha trascritto il numero del lotto e si è ripromesso di segnalare la cosa". La donna, vista la gravità del fatto, ha deciso di insistere: "Anche perché io ho trovato la testa, ma mi sembra evidente che in giro c'è ancora il resto del topo". Il corpo, ha precisato, sarà finito in un'altra confezione.