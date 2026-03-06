Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Incassa 150 euro e l'Inps gliene chiede 40mila: il dramma di un pensionato

venerdì 6 marzo 2026
Incassa 150 euro e l'Inps gliene chiede 40mila: il dramma di un pensionato

1' di lettura

Un pensionato di 68 anni di Pordenone ha pensato bene, una volta lasciato il lavoro grazie a Quota 100, di occupare il tempo libero facendo la comparsa sul set di un film. Più per la gloria e lo sfizio che per arrotondare l'assegno, visto che per l'impegno l'anziano è stato retribuito con 150 euro.

Purtroppo per il vecchietto, il guadagno è finito sotto la lente d'ingrandimento dell'Inps, che ora chiede un rimborso al pensionato di ben 40mila euro. La vicenda, surreale ma non nuova, è stata riportata dal Messaggero Veneto.

Fisco, marzo 2026 è un mese infernale: le scadenze e gli errori da non commettere

Il mese appena iniziato, marzo 2026, è un crocevia insidioso e importante per quel che concerne il Fisco: si pens...

La legge prevede che nel periodo coperto da Quota 100 i pensionati non possono svolgere lavori. Un caso analogo, ricorda il Messaggero, è accaduto qualche anno fa in Piemonte, con contorni ancora più grotteschi: un anziano, anche lui comparsa in un film, aveva guadagnato ancora meno del "collega" veneto, appena 78 euro, e l'ente previdenziale gli aveva chiesto di restituire un anno intero di Quota 100, l'equivalente di oltre 24mila euro

Pensione di reversibilità, l'Inps sbaglia i calcoli e rivuole 26mila euro

Anche se a sbagliare è l'Inps, paga il conto il contribuente. La vicenda è quella di un ex ufficiale d...

All'epoca dei fatti il pensionato ha fatto ricorso contro una sanzione a suo dire "sproporzionata" e la Corte dei Conti del Piemonte gli ha dato ragione: la normativa infatti non stabilisce che una sola giornata di lavoro comporti automaticamente la perdita di un intero anno di pensione. La vicenda si è conclusa con la restituzione della sola mensilità di febbraio 2021, il mese in cui aveva recitato sul set.

Pensioni 2026, assegni stravolti: aumenti, i 3 giorni da segnare sul calendario

Nel 2026, dopo gli aumenti già in vigore da gennaio (rivalutazione pensioni) e visibili a marzo (grazie al taglio...
tag
inps
quota 100
pensione. donne
pordenone

I nuovi calcoli Pensioni 2026, assegni stravolti: aumenti, i 3 giorni da segnare sul calendario

Assegno Pensione di reversibilità, l'Inps sbaglia i calcoli e rivuole 26mila euro

I calcoli Pensioni di marzo: scattano gli aumenti, chi avrà 100 euro in più

ti potrebbero interessare

Lecce, pioggia di banconote sulla circonvallazione: scoppia il delirio

Lecce, pioggia di banconote sulla circonvallazione: scoppia il delirio

Giorgia Meloni sulla Famiglia nel bosco: "Dai giudici decisione ideologica, lascia senza parole"

Giorgia Meloni sulla Famiglia nel bosco: "Dai giudici decisione ideologica, lascia senza parole"

Famiglia nel bosco, "aggressione coi bastoni": madre separata dai figli, "le ragioni dell'ordinanza"

Famiglia nel bosco, "aggressione coi bastoni": madre separata dai figli, "le ragioni dell'ordinanza"

Garlasco, il vaso d'ottone ammaccato: cosa spunta dagli atti d’indagine

Garlasco, il vaso d'ottone ammaccato: cosa spunta dagli atti d’indagine

Redazione