Ferrara, schianto tra un'auto e un bus di studenti: una vittima

19 febbraio 2025 a

a

a

Terribile incidente a Ferrara, dove un bus pieno di studenti si è scontrato con un'auto: è successo nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 19 febbraio. I due mezzi stavano percorrendo via Copparo, poco prima della rotatoria con via Raffanello, tra Boara e Corlo, quando c'è stato lo schianto. Morta l'automobilista, una donna di 36 anni, mentre risultano feriti diversi passeggeri dell'autobus che si è capovolto su un fianco.

Ancora da chiarire i motivi dello scontro, che ha dirottato entrambi i mezzi nelle cunette che costeggiano la carreggiata. L'impatto è stato così violento che ha distrutto la parte anteriore dell'auto e non ha lasciato scampo alla donna al volante nonostante l'attivazione dell'Airbag. Dopo lo schianto, la vettura è finita contro un albero mentre il pullman si è rovesciato nel fosso, accasciandosi su un fianco. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi medici, per la donna alla guida della macchina non c'è stato nulla da fare. Sul posto, poi, sono giunti anche i vigili del fuoco, la polizia locale e l’elicottero da Bologna.

Video su questo argomento Canada, aereo della Delta Air Lines si ribalta durante atterraggio: almeno 18 feriti

Soccorsi e trasportati in ospedale alcuni passeggeri dell'autobus, a bordo del quale viaggiavano studenti di ritorno da scuola. Qualcuno, tra loro, avrebbe riportato contusioni e ferite lievi. Molti, inoltre, hanno avuto bisogno di aiuto per uscire dal mezzo. Tra i feriti anche una donna incinta. Fortunatamente, però, nessuno sarebbe in condizioni gravi. Nelle fasi successive all'incidente la strada è stata chiusa per permettere l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine, che così hanno potuto effettuare i rilievi del caso. "Secondo una prima ricostruzione, sembra che l'autobus abbia sbandato per evitare la collisione con l'auto, finendo poi in un fosso e inclinandosi su un fianco - ha scritto il sindaco di Ferrara Alan Fabbri su Facebook -. Diversi studenti hanno riportato contusioni e ferite lievi e sono stati trasportati all'ospedale per accertamenti. Tra i feriti, una ragazza del 1998, incinta, è stata anch'essa soccorsa, ma al momento si apprende che il bambino non sarebbe in pericolo di vita". Infine, ha espresso "a nome di tutta la comunità le più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari della vittima".