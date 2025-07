Investono un disabile e fuggono: cosa gli lasciano in mano, Catania-choc

A Catania, un giovane con disabilità intellettiva, Salvo, è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali lungo la circonvallazione. I tre adulti a bordo, dopo l’impatto, lo hanno accompagnato davanti alla sede della cooperativa Controvento, gli hanno dato 20 euro e sono fuggiti senza chiamare i soccorsi. La cooperativa ha denunciato l’episodio su Facebook, spiegando che Salvo è ora ricoverato con “fratture multiple e scomposte ai piedi”, impossibilitato a camminare per settimane e a partire per una vacanza tanto attesa con gli amici. La cooperativa sottolinea che Salvo non è “un povero ragazzo”, ma una persona determinata che lavora per un’autonomia supportata da operatori, educatori, famiglie e dal progetto Pnrr del Comune di Catania, che promuove l’indipendenza delle persone con disabilità.

Controvento evidenzia la fragilità di questa autonomia, costruita con fatica: “Basta un gesto irresponsabile per spezzarla”. L’appello è alla responsabilità collettiva: “A proteggerla deve essere tutta la città”. La cooperativa invita i responsabili dell’incidente a contattarli o la sorella di Salvo, Graziana Capizzello, per assumersi le proprie responsabilità, sottolineando che questo è “il primo passo per rimettere a posto le cose”. Intanto, la polizia municipale di Catania sta indagando per identificare l’auto coinvolta, effettuando accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente e individuare i colpevoli.