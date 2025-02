Meteo, Mario Giuliacci: "Gelo polare, crollo termico". Cosa non dovete fare

20 febbraio 2025 a

Le temperature sono destinare a risalire per tornare su valori nella - o leggermente al di sopra - della media in tutta l'Italia. Ma ciò non significa che l'inverno sia già finito. Anzi. Gli italiani dovranno aspettarsi un fine febbraio molto freddo, con il crollo delle temperature in tutta la Penisola. Come riporta il colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it , un’altra fase fredda é attesa negli ultimi giorni del mese.

Ma quanto farà freddo durante questa nuova fase di tempo invernale? Si può parla di vero e proprio gelo o, semplicemente, di temperature tipiche di fine inverno? Lo scenario per la fine del mese, sebbene delineato in modo piuttosto chiaro, potrebbe ancora riservare delle sorprese e i dettagli dell’ondata di freddo rimangono tutt’ora piuttosto sfumati: insomma, difficile dare ora risposte certe. Tuttavia, l’evoluzione più probabile per la fine settembre potrebbe stupire.

L'Italia, secondo i modelli e le proiezioni odierne, verrà avvolta da un freddo piuttosto intenso, specie al Nord e nelle regioni adriatiche, con temperature diffusamente, e in modo importante, al di sotto della norma. Insomma, qualcosa di più di una semplice ondata di freddo da fine inverno. Quindi si consiglia di non effettuare già il cambio di stagione. Ma di aspettare ancora qualche settimana.