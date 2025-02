Terni, gratta e vince 2 milioni: il biglietto davanti alla tabaccheria scatena il mistero

24 febbraio 2025 a

Mistero su un Gratta e Vinci vinto a Casteltodino, in provincia di Terni: il titolare di una tabaccheria si è trovato davanti al suo negozio la fotocopia di un biglietto con la megavincita di due milioni di euro e un appassionato “Grazie!“. “Abbiamo ricevuto la fotocopia del biglietto che sembra vincente – ha confermato il proprietario dell’esercizio commerciale – il fatto è che non abbiamo ancora ricevuto nessuna comunicazione ufficiale della vincita. Non abbiamo verifiche in questo senso. E’ la prima volta che ci troviamo di fronte ad una vincita di questa entità, restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali”.

Il biglietto raffigurato sulla fotocopia è un Gratta e Vinci milionario. Si tratterebbe di un tagliando del tipo Miliardario pagato dieci euro. “Il numero vincente risulta il 14", ha spiegato il titolare della ricevitoria. Non si sa nulla, poi, dell’identità del presunto vincitore, che non si esclude sia comunque del luogo.

Una vincita di queste dimensioni avvenne a Terni nel febbraio 2022: il fortunato quella volta si portò a casa due milioni con un “gratta e vinci 50X“, al costo di dieci euro. Pare si trattasse di un filippino di circa trent’anni, cliente abituale, che dal momento della vincita però non si sarebbe più visto.