Meteo, Giuliacci annuncia "l'attacco polare": i giorni in cui finiremo sotto zero

Gelo e freddo stanno per tornare. Non abituatevi troppo a questo clima mite degli ultimi giorni, qualcosa sta per cambiare e in peggio. A tracciare un quadro completo di ciò che ci attende è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiliacci.it parla di un "attacco polare" in arrivo: "La nuova perturbazione, ben più intensa della precedente, insisterà sull'Italia per tutta la parte centrale della settimana, portando diffuso e insistente maltempo su gran parte delle nostre regioni.

Quindi diversi momenti piovosi, a tratti anche pioggia forte e, almeno in montagna, anche la neve". E ancora: "Complice una leggera flessione delle temperature attesa in gran parte del Nord, la neve tornerà a imbiancare praticamente tutto l'Arco Alpino, ma solo a quote medio-alte: tanto per intenderci, fiocchi oltre i 1200-1300 metri, difficilmente più in basso". Occhio infine al mese di marzo: "Non è certamente una novità che il mese entrante possa proporre condizioni a tratti severe e ben poco primaverili. Negli anni passati, infatti, la storia meteorologica di questo periodo ci mostra episodi frequenti di ritorni freddi, persino con temperature ben al di sotto della media stagionale e con precipitazioni nevose non solo sui rilievi, ma talvolta fino in pianura". I giorni peggiori dovrebbero arrivare tra il 3 e il 5 del prossimo mese.