Andrea Sempio, i dubbi della madre sull'ex pompiere: "Sta cosa è strana"

Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, torna a parlare dell'ex pompiere. E in particolare, del loro rapporto. "Allora, da quello che mi ricordo io, però a questo punto a me può venire un dubbio su qualsiasi cosa - premette ai microfoni di Iceberg Lombardia -. Io questa persona a Vigevano non l'ho mai incontrata. Ci siamo visti 3-4 volte, poi lui non abitava a Vigevano, non abitava a Gambolò. Abitava da tutta un'altra parte. Se mi avessero visto, che so, da tutt'un'altra parte può essere. E mi sembra strano che lui abbia detto che si ricorda di avermi visto a Vigevano quando a Vigevano non ci siamo mai visti. Perché a me sta cosa sembra strana. Non lo so cosa può aver detto, non lo so. Non ne ho idea, non ne ho idea".

Daniela lo dice in merito al controverso scontrino, nonché l'alibi del figlio per la mattina dell'omicidio di Chiara Poggi. A Vigevano, è quanto sostiene la Ferrari, c'era Sempio e non lei. "Per Natale - prosegue - ci siamo mandati gli auguri. L'ultima volta che l'ho incontrato fisicamente di persona è stato nel 2009. Che già non ci sentivamo più, perché lui aveva un'altra compagna, al funerale di sua mamma qua a Garlasco".