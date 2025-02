Papa Francesco, rumors dal Gemelli: "Ha ricevuto due visite", chi è entrato nella sua stanza

25 febbraio 2025 a

Papa Francesco, ricoverato al Gemelli, ha ricevuto ieri il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin e il Sostituto mons. Edgar Peña Parra per alcuni decreti riguardanti beati e santi. È una decisione senza precedenti perché normalmente a sottoporre i decreti dei santi al Papa è il cardinale titolato del Dicastero dei santi, attualmente Marcello Semeraro. dunque verosimile che il Papa abbia parlato con i maggiori esponenti della Segreteria di Stato anche di altre questioni.

Intanto Papa Francesco, dal Policlinico Gemelli, guarda già alla quaresima che inizierà mercoledì 5 marzo con la cerimonia delle ceneri. “Siamo tutti pellegrini nella vita, ma ognuno può chiedersi: come mi lascio interpellare da questa condizione?”, chiede Bergoglio ai fedeli nel suo messaggio diffuso oggi.

Il testo cita San Paolo e il riferimento al periodo preparatorio della Pasqua diventa significativo in questo momento di sofferenza del pontefice: “La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?”. Così come il passaggio che evoca Santa Teresa di Gesù: “Spera, anima mia, spera. Tu non conosci il giorno né l’ora. Veglia premurosamente, tutto passa in un soffio, sebbene la tua impazienza possa rendere incerto ciò che è certo, e lungo un tempo molto breve”. Aggiunge Bergoglio, riferendosi sempre alla quaresima: “Facciamo questo viaggio insieme”.