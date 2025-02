Sharon Verzeni, sì alla perizia psichiatrica per Sangare. Il padre: "Stupiti, spero almeno nella giustizia"

25 febbraio 2025 a

Sì alla perizia psichiatrica per Moussa Sangare, il 30enne a processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa il 30 luglio 2024, a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Lo hanno deciso i giudici della Corte d’Assise di Bergamo accogliendo la richiesta avanzata dal suo legale. Secondo loro, la perizia medico-legale servirà a stabilire sia la capacità di intendere e volere al momento dell’omicidio sia la capacità di stare in giudizio dell'uomo reo confesso. Nella prossima udienza, fissata per l’11 marzo, verrà nominato il perito.

"Siamo stati un po' sorpresi dalla decisione della Corte, soprattutto sull'ammissione della incapacità processuale e del fatto che quindi ci vorrà la perizia per questo - ha commentato Bruno Verzeni, papà di Sharon, parlando coi cronisti fuori dal tribunale di Bergamo -. Confidiamo lo stesso nella Corte e speriamo di riuscire a ottenere almeno giustizia”. Accanto a lui la moglie Maria Teresa e la sua altra figlia Melody.

Si era opposto alla richiesta di perizia, invece, il pm Emanule Marchisio, secondo cui Sangare è raziocinante e capace di capire la situazione in cui si trova. Secondo lui, inoltre, il 30enne si sarebbe comportato "con una certa intelligenza" dopo il delitto: "E' scappato, ha cambiato la bicicletta, si è tagliato i capelli". Ecco perché, a suo dire, ritenerlo incapace di stare in giudizio è una "forzatura logica". Per quanto riguarda la capacità di intendere e di volere al momento dell'omicidio, invece, il pm ha spiegato che per lui si tratterebbe piuttosto di "apatia morale".