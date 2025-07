Pisa, guardia giurata spara alla moglie e poi si uccide

Uccide la moglie sparandole e poi si toglie la vita: è successo a Pisa nel pomeriggio di oggi, martedì 22 luglio. Alessandro Gazzoli, guardia giurata di 50 anni, ha sparato alla moglie, la 45enne Samantha Del Grappa, in camera da letto, poi ha chiamato il 112 confessando il delitto e rivelando di volersi suicidare. Sul posto, dunque, sono giunti diversi agenti di polizia, che hanno trovato i due corpi. Intanto, si indaga per ricostruire i motivi del gesto. Dalle prime informazioni, pare che i due avessero problemi di coppia.

L'omicidio-suicidio è avvenuto in un piccolo condominio di due piani in una zona residenziale alla periferia della città di Pisa. Secondo quanto si è riusciti a ricostruire finora, il marito, dopo aver ucciso la moglie e prima di chiamare il 112, avrebbe telefonato anche ad alcuni familiari per comunicare quello che aveva fatto e quello che stava per fare. A quel punto avrebbe rivolto l'arma contro se stesso togliendosi la vita. Al momento della tragedia non c'era nessun altro in casa. Nel frattempo, la polizia ha sequestrato una Glock 9X21, come riporta il Corriere della Sera. La coppia aveva due figli piccoli.