Elly Schlein, nel suo Pd comandano i cacicchi: lo schiaffo di Decaro

Elly Schlein si sta perdendo nel campo largo. A forza di aprire, mediare, accordarsi, la segretaria del Pd, nel quadro delle Regionali del prossimo autunno, appare un puntino sempre più piccolo e ininfluente. La leadership del partito di gran lunga più forte della coalizione avrebbe dovuto regalare alla Nazarena, sulla carta, il ruolo naturale di centro degli assi cartesiani dell’alleanza. Avrebbe dovuto lei vagliare, e quindi benedire, i candidati alla presidenza. La realtà fotografa invece una situazione nella quale Elly non è riuscita a imporre neppure una figura riconducibile alla propria area. Conseguenza, i candidati, non suoi, fingono tutti di avere il mal di pancia per dettarle le loro condizioni.

VOCE GROSSA

Ieri ha fatto la voce grossa Antonio Decaro, l’ex sindaco di Bari, candidato in pectore a governatore della Puglia. «Non sono candidato» ha detto, «lavoro all’Europarlamento», dove è stato eletto un anno fa grazie a mezzo milione di preferenze personali, «non tutte di cittadini pugliesi», aveva precisato la settimana scorsa. Davvero si ritira? Nel Tavoliere ancora non ci credono. In tanti sono convinti che minacci di non correre per costringere Elly a imporre a Michele Emiliano di non candidarsi. Non è la prima volta che Decaro paventa questa possibilità. Ieri però è stato più puntuto: «Stiamo lavorando a Bruxelles al piano per l’ambiente e contro il cambiamento climatico», ha spiegato. Però ha anche aggiunto: «Sono un pragmatico...». Come dire, attendo nuove dal Nazareno e da Emiliano, io non mi sposto. Giovedì il Pd regionale si radunerà, la speranza era formalizzare la discesa in campo dell’ex sindaco, ma a questo punto la cosa non avverrà. Come difficilmente Schlein farà a Emiliano la telefonata per fermarlo che Decaro le aveva chiesto e che finora non ha voluto fare. Il governatore uscente tiene duro. Emiliano si sente spalleggiato, quasi vittorioso a questo punto. È convinto non solo di aver sventato il parricidio da parte del suo figlioccio politico ma addirittura di avergli impartito una lezione, dimostrandosi più forte.

È infatti probabile che ora la Nazarena stia a guardare. Nel partito c’è chi spera che alla fine Decaro scelga di non presentarsi, cosa che gli suggeriscono di fare alcuni dem nazionali riformisti, nella speranza che il bell’Antonio possa sfilare a Elly, un domani, la segreteria. Nomi alternativi per vincere comunque ci sono: il vicepresidente in carica, Raffaele Piemontese, ma soprattuttoLoredana Capone, presidente del Consiglio Regionale, poltrona a cui ambirebbe don Michele, nonché in linea con la segretaria, e sarebbe l’unica tra i candidati. Schlein aveva messo sul piatto per Emiliano la candidatura al Parlamento nel 2027, Decaro gli aveva ventilato un assessorato, ma il governatore vuole l’incasso subito, in virtù di un plebiscito personale e senza dover aspettare o ringraziare nessuno. Ha tenuto duro e forse l’ha vinta.