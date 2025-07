Padova, presentata la IV edizione del "Festival della Consapevolezza"

Un evento diffuso nel cuore di Padova, un successo crescente di pubblico e critica che accompagna il Festival della Consapevolezza alla quarta edizione. Il tutto negli splendidi scenari del Palazzo della Ragione, il teatro Verdi, il centro culturale San Gaetano e la Loggia della Gran Guardia.

Anche quest’anno il Festival della Consapevolezza, in programma il 20 e il 21 settembre, può contare sul supporto dell’Unione Buddhista Italiana (UBI), main sponsor dell’iniziativa, e la collaborazione dell'assessorato alla Cultura del Comune di Padova. Un sostegno che conferma l’importanza di promuovere la cultura della consapevolezza, la crescita interiore e il benessere spirituale come valori fondamentali per il futuro della società.

Il tema scelto per il 2025 è Intelligenza spirituale: un viaggio dedicato all'esplorazione della dimensione più profonda dell'essere umano, la capacità di connettersi con il senso ultimo dell'esistenza integrando mente, cuore e anima. Un incrocio tra arte, scienza e spiritualità: sarà un invito concreto a coltivare consapevolezza e presenza in un mondo sempre più frenetico e superficiale.

Il programma del festival si articolerà in talk evolutivi, workshop, meditazioni guidate, incontri con gli autori e una grande serata evento finale. Protagonisti saranno personalità di primo piano che, ciascuna con la propria esperienza e visione, contribuiranno a dare profondità al tema di quest'anno.

Tra gli ospiti, Marco Guzzi porterà la sua voce di poeta e filosofo innovatore, già voce culturale della Rai e fondatore dei gruppi Darsi Pace, percorsi dedicati alla trasformazione interiore. Con lui sul palco del Verdi Lama Michel Rinpoche, maestro buddhista riconosciuto a livello internazionale, protagonista del dialogo tra tradizione e modernità e testimone della consapevolezza come via di cambiamento sociale. Bernard Rouch, ricercatore spirituale di formazione scientifica e formatore, offrirà la sua esperienza nel collegare antiche tradizioni e scienze moderne per promuovere l'evoluzione della coscienza. Marcello Foa, giornalista, saggista e docente universitario, già presidente RAI e attualmente consigliere di amministrazione del Teatro alla Scala, indagherà le dinamiche profonde della comunicazione e il valore del pensiero critico per il benessere interiore.

A guidare l'organizzazione sarà Andrea Salvetti, tra gli ideatori del progetto, produttore televisivo, documentarista e ricercatore spirituale, da anni impegnato nella diffusione della cultura della consapevolezza. In programma anche l'intervento di Franco Prodi, meteorologo italiano di fama internazionale per i suoi studi innovativi sul clima e la natura.

Durante i talk evolutivi, condotti dalla scrittrice e giornalista del gruppo Corriere Michaela K. Bellisario, interverranno anche Giovanni Frajese, medico e neuro-endocrinologo pubblicato in tutto il mondo, che si occupa del rapporto tra mente, corpo e spiritualità nella salute umana, e Gloria Campaner, pianista internazionale che esplora il legame tra musica, emozione e consapevolezza. Contribuiranno inoltre il Maestro Zen Tetsugen Serra, uno dei più importanti maestri zen italiani, autore e guida spirituale, e Simone Salvini, chef vegano e docente, per un viaggio che coinvolge tutti i sensi e la cura di sé.

Alla meditazione guidata parteciperà Selene Calloni Williams, scrittrice di successo, psicologa e guida di percorsi meditativi, affiancata da Filippo Scianna, presidente dell'Unione Buddhista Italiana (UBI). Come da tradizione, la meditazione si terrà all'interno della splendida cornice del Palazzo della Ragione.

I workshop saranno condotti da Shivani Lucki, Tiziana Fantuze e dal Maestro Zen Tetsugen Serra, con attività pratiche pensate per chi desidera avvicinarsi e sviluppare la propria intelligenza spirituale.

E anche quest'anno torna Consapevolandia, lo spazio didattico dedicato ai bambini e ispirato al metodo Montessori e alla teoria delle intelligenze multiple, ospitato per la prima volta al Museo Eremitani – Arena Romana.

Il Festival della Consapevolezza si conferma così un appuntamento unico per chi desidera approfondire le grandi domande dell'esistenza, incontrare pensatori contemporanei ispiranti e vivere esperienze profondamente trasformative.