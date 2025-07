Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Angelus)

Pacato, misurato, preciso, razionale, in una parola: agostiniano. Piace l’Angelus di Papa Leone XIV da Castel Gandolfo che anche domenica per un quarto d’ora su Rai 1, dalle 12 alle 12:15, è stato seguito da 1,9 milioni col 23% di share. Dopo l’esortazione alla Chiesa di essere una casa accogliente aperta a tutti, il Pontefice ha esortato i governanti di tutto il mondo a trovare una risoluzione pacifica in Medio Oriente per fermare la guerra, un linguaggio sobrio ma coinvolgente che ha superato picchi del 25% di share.

Il trend degli Angelus è molto positivo, con medie vicine al 25% e presenza pure dei teenager quasi al 15 %. Ottimo anche il seguito per le Sante Messe che la domenica mattina sull’ammiraglia Rai tengono una media di 1,5 milioni di spettatori col 23% di share, arrivando oltre il 30% tra gli over 65 e in regioni come Umbria, Molise e Basilicata.