Saman Abbas, le mostrano il video della figlia in Aula: la reazione sconcertante

In corte d’Assise a Bologna, dove è in corso la seconda udienza del processo d’appello per l’omicidio di Saman Abbas, la 18enne di origini pachistane e residente a Novellara, nel Reggiano, scomparsa nella primavera del 2021 e ritrovata senza vita un anno e mezzo dopo, è in corso la proiezione di un video che ricostruisce i momenti precedenti la sua morte. Il padre della giovane, presente in aula, ha osservato il filmato, attraverso le grate della gabbia in cui si trova, mentre la madre, seduta a fianco dell’avvocato, ha tenuto lo sguardo altrove la testa abbassata, rivolta in un’altra direzione.

Anche i cugini e lo zio della 18enne sono presenti in aula. Intanto sempre la Corte d’assise d’appello, chiamata a decidere sull’utilizzabilità del filmato chiesta dalla Procura, si è pronunciata favorevolmente, limitatamente però alle immagini e ai video già utilizzati in primo grado. Il filmato si riduce così a video già acquisiti agli atti, con la conseguente esclusione di elaborazioni grafiche e immagini non a disposizione del primo giudice.Infine testimonierà protetto da un paravento il fratello minore di Saman Abbas, 21 anni, che sarà sentito dalla Corte d’assise d’appello di Bologna sull’omicidio della sorella.

Lo ha stabilito, accogliendo la richiesta della Procura generale, il presidente della Corte, Domenico Stigliano, dopo che è stata ritirata l’unica opposizione a questa procedura, presentata dalla difesa di uno degli imputati. L’avvocato del ragazzo, Angelo Russo, ha anche ottenuto che il suo assistito possa restare in aula una volta terminata la testimonianza perchè "ha 21 anni e non vede i genitori da quando ne aveva 16, vorrebbe semplicemente vederli" ha spiegato. II ragazzo non potrà interagire con gli imputati ed entrerà in aula appena saranno fatti allontanare. La paura del legale, infatti, è che il testimone possa essere intimorito vedendo e incrociando lo sguardo dei suoi mentre parla, venendone influenzato.