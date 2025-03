Monfalcone, pensionato ucciso dal coinquilino 40enne: "Omicidio feroce, gli ha spezzato il collo"

07 marzo 2025 a

a

a

È stato arrestato Alessio Battaglia, 40 anni, ricercato per la morte di Franco Bernardo Bergamin, 80 anni, il cui cadavere è stato trovato due giorni fa in due sacchi dentro l'armadio di un'abitazione a Limena (Padova). L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri di Padova in un'abitazione a Monfalcone (Gorizia). È accusato di omicidio. L'indagato conviveva con la vittima ed era fuggito facendo perdere le tracce fino a stanotte quando i militari l'hanno individuato nel goriziano e ammanettato.

Alessio Battaglia ha ammesso l'omicidio dell'80enne Bergamin. Lo si apprende da ambienti vicini agli inquirenti. L'uomo, infatti, avrebbe ammesso di aver ucciso l'anziano con le mani durante una lite, poi degenerata, e di aver occultato il cadavere nell'armadio. Battaglia è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e dopo le prime ammissioni è stato trasferito nel carcere di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dopo l'omicidio l'indagato era fuggito e ha trovato rifugio presso un conoscente a Monfalcone dove, alle prime ore di oggi, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri.

Risalirebbe al 22 febbraio scorso la lite degenerata nell'omicidio di Franco Bernardo Bergamin, l'80enne di Limena (Padova) trovato in avanzato stato di decomposizione nella sua abitazione l'altro ieri. Lo ha riferito agli investigatori Alessio Battaglia, il coinquilino reo confesso del delitto, che è stato fermato stamani a Monfalcone (Gorizia). Secondo quanto riferisce in una nota il Procuratore capo di Padova, Antonangelo Racanelli, l'edificio dove si era rifugiato Battaglia era stato messo sotto controllo dai militari da circa 24 ore, e il blitz è scattato appena le circostanze lo hanno permesso. Nel corso della notte, l'uomo è stato sottoposto a interrogatorio davanti al Pm. Nei suoi confronti è stato ipotizzato il reato di omicidio volontario, in attesa della convalida del fermo da parte del Gip.

È stato ucciso con particolare ferocia, al punto che l'assassino gli ha spezzato il collo: è quanto emerge dall'autopsia effettuata dal medico legale Antonello Cirnelli sul cadavere di Franco Bernardo Bergamin, l'80enne di Limena (Padova) trovato in avanzato stato di decomposizione nella sua abitazione l'altro ieri. L'esame sul cadavere si è protratto per tutta la notte. Per l'assassinio è stato arrestato nelle prime ore di stamane Alessio Battaglia.