Meteo-Giuliacci, "perturbazioni in serie": ecco cosa minaccia l'Italia intera

Caldo e bel tempo addio. Dalla prossima settimana l'Italia tornerà a fare i conti con il maltempo. Lo dicono gli esperti. Stando al team di Mario Giuliacci ci apprestiamo ad andare incontro a un peggioramento. Occhi puntati sulla giornata di domenica 9 marzo quando il peggioramento colpirà prima il Piemonte, Liguria e Toscana dove si potrebbero raggiungere i 200 mm di accumulo in poche ore. Il timore è infatti il "rischio nubifragi". Ma non solo, perché l’ingresso di aria più fredda in quota porterà a un calo delle temperature.

La conseguenza? La neve a tratti abbondanti sulle Alpi occidentali a partire dai 1000 metri di quota. Una situazione che si estenderà - entro le prime ore di lunedì - anche sul resto del Nord, alle regioni tirreniche e sulla Sardegna. Ecco allora che per i meteorologi "la prossima settimana sarà all’insegna del maltempo grazie all’ingresso di nuove perturbazioni che porteranno abbondanti piogge e nevicate". L'alternanza caldo-freddo è proprio tipico di marzo, mese caratterizzato da un elevata dinamicità.

"Con l’apertura della Porta Atlantica giungeranno una serie di perturbazioni fino nel cuore del Mediterraneo. Il quadro meteorologico si caratterizzerà da fasi di maltempo intenso, con fenomeni anche a sfondo temporalesco in grado di scaricare a terra accumuli considerevoli in poco tempo, soprattutto sulle regioni del Nord e su quelle tirreniche".