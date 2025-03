Torino, l'auto dei carabinieri insegue un aggressore? Speronata da una Bmw, chi c'era alla guida

11 marzo 2025 a

Una gazzella dei carabinieri stava inseguendo un uomo che aveva appena aggredito una donna in strada quando è stata travolta dalla Bmw guidata da un altro uomo, ubriaco. Ora l'agente al volante è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni Bosco: le sue condizioni sono peggiorate dopo l’arrivo in pronto soccorso e il trasferimento in terapia intensiva. La prognosi è riservata.

L’incidente è avvenuto domenica 9 marzo a Torino, all’incrocio tra corso Trapani e via Lancia, poco dopo le 6. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la Bmw avrebbe imboccato l’incrocio nonostante il semaforo rosso e soprattutto senza accorgersi della gazzella del 112 che arrivava con lampeggianti e sirena nel tentativo di fermare l’auto sulla quale era fuggito l’aggressore della donna.

Se il carabiniere al volante è rimasto ferito gravemente, il capo equipaggio che era seduto accanto ha riportato ferite meno gravi e dovrebbe guarire nel giro di due settimane. L'uomo alla guida della Bmw, invece, è di origine ucraina ed è rimasto ferito pure lui nell'incidente. Dopo gli esami del caso, è stato trovato con una percentuale di alcol in corpo di tre volte superiore a quella consentita. Per questo è subito scattata la denuncia. Dopo lo scontro, altre quattro pattuglie sono intervenute all’inseguimento dell'auto guidata dall’aggressore della donna, che poi è stato fermato.