Valanga a Cortina, recuperati i tre alpinisti dispersi: due sono in condizioni gravi

16 marzo 2025 a

Al momento sono tre le persone coinvolte dalla valanga staccatasi da Forcella Giau, lato ovest nel territorio di San Vito di Cadore a quota 2.300. A dare l'allarme il quarto scialpinista del gruppo, che ha subito iniziato la ricerca dei compagni travolti e sepolti. Dalle prime informazioni, al momento sono due gli sciatori estratti dalla neve, uno cosciente, l'altro in gravi condizioni. Ritrovata anche la terza persona coinvolta dalla valanga staccatasi sotto Forcella Giau, Lo scialpinista è stato recuperato in gravi condizioni e trasportato in ospedale.

Sul posto è riuscito ad atterrare anche l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. La nuvolosità variabile ha impedito però l'avvicinamento dell'eliambulanza di Treviso emergenza, attivata anche una terza eliambulanza e l'elicottero dell'Air service center per il trasporto in quota delle squadre. Intanto si stanno muovendo anche le squadre del Soccorso alpino di San Vito di Cadore, Cortina d'Ampezzo, Alleghe-Val Fiorentina, Livinallongo.

"Seguiamo con apprensione le operazioni di soccorso in corso a Cortina dopo la valanga. La mia solidarietà a tutti coloro che sono coinvolti e un sentito grazie ai soccorritori per il loro instancabile impegno. La sicurezza delle persone deve essere la nostra priorità", ha commentato così su X la ministra del Turismo, Daniela Santanchè.