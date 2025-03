Venti di guerra, quanto guadagnano generali e ammiragli: forze armate, gli stipendi

18 marzo 2025 a

Quanto guadagnano le forze armate italiane? Il report di Usmia, l’Unione sindacale militari interforze associati, è significativo soprattutto in una fase storica in cui si parla con una concretezza senza precedenti di riarmo, difesa e spese militari da aumentare, all'ombra degli 800 miliardi di euro promessi dalla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen per tutti i paesi membri dell'Unione europea.

La vulgata ha sempre descritto l'esercito come un "porto sicuro" dal punto di vista professionale, soprattutto perché proveniva dalle aree del Paese economicamente meno sviluppate e competitive. Una carriera assicurata, a fronte certo di un maggior rischio. In un contesto stravolto sotto tutti i punti di vista negli ultimi anni, ecco i nuovi dati che devono tenere conto di sostanziali differenze di retribuzione a seconda del grado ricoperto.

La base sono i 1.400 euro al mese di un graduato. Si passa poi ai 2.000 euro di un capitano, si superano i 2.000 per i tenenti, con i sottotenenti che si fermano a 1.800 euro netti mensili. C'è poi ovviamente il fattore scatti di anzianità: con 32 anni di servizio alle spalle, lo stipendio mensile si aggira sui 2.200 euro, poco meno (2.185 euro) per un luogotenente con più di 27 anni di servizio.

Ci sono poi i quadri dirigenziali per Esercito, Marina e Aeronautica: generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra navale, generale di squadra aerea. sfiorano i 6.000 euro (5.723 euro netti). Un Maggiore e un Tenente colonnello guadagnano quasi 3.000 euro, un Colonnello sfiora i 4.000 euro.