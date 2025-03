Papa Francesco, "perché questa foto è falsa": l'ultimo delirio, il dettaglio scatena i complottisti

Caterina Maniaci 18 marzo 2025 a

La foto del Papa in preghiera nella cappellina al decimo piano del Gemelli? È finta, truccata, oppure è stata ottenuta con l’uso dell’Intelligenza Artificiale; no, è vera, ma scattata molto tempo fa. I complottisti, i dietrologi, quelli che ne sanno sempre una in più degli altri, continuano a imperversare, soprattutto via web, non placati dalla diffusione della foto, anzi, trovano nuova linfa nel nutrire le loro teorie, incentrate appunto sul concetto che il Papa sarebbe già morto, mentre oscure forze vaticane, con la complicità dei medici del Gemelli, si ostinano a celare la verità. A quale scopo? Bloccare un eventuale conclave?

Avere tutto il tempo per decidere chi mettere al posto di Francesco? O semplicemente creare confusione? Intanto, sia pure senza un bollettino medico in senso stretto, dal Vaticano si fa sapere che le condizioni di Francesco sono stazionarie, pur con piccoli, lievi miglioramenti., continua con la fisioterapia e in alcuni momenti non ha bisogno dell’ossigenoterapia. In ogni caso, si sottolinea, le dimissioni dall’ospedale non sono imminenti. E nemmeno quelle da Papa, come sottolineato ieri dal cardinale Parolin sollecitato dai giornalsiti.

Il complotto, in realtà, sembra ordito ai danni del buon senso e della ragionevolezza. Ci si è messi anche a sezionare la foto, a disquisire sulla posizione e sulle spalle, persino sui fiori nella cappella, del perché la mano del Pontefice appare gonfia, e quanta sofferenza traspare dalla sua postura... In un’immagine vista di spalle, ad un uomo anziano dopo oltre un mese di ospedale, con patologie pesanti e terapie altrettanto pesanti. Fonti vaticane hanno dovuto spiegare che il probabile gonfiore della mano sarebbe dovuta a una ridotta mobilità.

Gli irriducibili, davanti alla prova della foto, insomma non cedono. Era più che convinto che Papa Francesco fosse morto, infatti era pronto a dimostrarlo con un blitz al Policlinico Gemelli di Roma, Er Bombolino, all’anagrafe Luca Antonio Domenici, che però si dice ancora convinto della sua teoria. L’ormai noto tiktoker, il primo tra gli influencer e aspiranti tali a mettere in dubbio il fatto che Bergoglio fosse vivo, ha commentato ai microfoni di Gaston Zama, inviato de “Le Iene”, la pubblicazione della prima foto del Santo Padre da quando è ricoverato. E ha ribadito però di essere convinto non solo del decesso, ma ne ha anche riferito la data, ossia il 15 febbraio 2025. «È stato mandato un audio a piazza San Pietro che secondo me è stato fatto con l’intelligenza artificiale. Sono stato accusato di essere un complottista, ma smentisco tutto. Io lo faccio con sentimento per il Papa, perché voglio sapere la verità, è sparito da un mese», ha dichiarato Er Bombolino, secondo cui la foto non è attuale, ma vecchia.

Inoltre, ha definito «surreale» ciò che sta accadendo, ricordando che Giovanni Paolo II si affacciò alla finestra del Gemelli, facendosi vedere, mentre Bergoglio no. E insiste, lui vuole un «video concreto» per ricredersi. «Io voglio vedere un video reale del Papa che sta all’interno del Gemelli, come loro lo descrivono, perché non è possibile». Il tiktoker ritiene ci siano tanti indizi che lo portano a dubitare del fatto che il Papa è vivo.

Er Bombolino non è l’unico complottista tornato alla carica dopo la foto. È sempre vasta la compagine di chi crede ad un realtà più reale di quel che si vede, si sente e si capisce. Del resto, nei giorni scorsi è apparso in video insieme a un “collega”, Ottavo Re di Roma, per smentire il fatto che rilancino teorie del complotto e insistere con le loro convinzioni. «Siamo devoti a Papa Francesco, vogliamo solo sapere la verità», avevano assicurato. Ma anche se effettivamente circolasse un video su Francesco in ospedale, in molti si precipiterebbero a lanciare il messaggio: è un video falso, vecchio, il Papa è un attore, dicono che sta male, ma è già morto, i satanisti lo hanno occultato...