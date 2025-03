Andrea Sempio, clamoroso sfogo a Chi l'ha visto?: "Vedrete come va a finire"

20 marzo 2025 a

Poche, semplici parole. Federica Sciarelli a Chi l'ha visto riesce a raccogliere le prime dichiarazioni ufficiali di Andrea Sempio dal giorno in cui è iniziato il suo nuovo incubo giudiziario: l'amico del fratello di Chiara Poggi, già indagato e archiviato nel 2017 per l'omicidio della 27enne di Garlasco avvenuto il 13 agosto del 2007 e per cui è stato condannato a 16 anni di carcere il suo fidanzato Alberto Stasi, è di nuovo sotto inchiesta per volontà della Procura di Pavia. Il sospetto è quello di concorso in omicidio con ignoti o con lo stesso Stasi.

"Con questa storia non c'entro nulla - spiega il 37enne -. Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene. Dal punto di vista legale mi sento tranquillo, mi sta pesando quello mediatico". La scorsa settimana l'uomo si è sottoposto al test del Dna a Milano per confermare se le tracce di materiale organico sotto le unghie di Chiara siano le sue.

"La famiglia Poggi crede in me, non hanno mai avuto dubbi. Con Marco mi sento ancora", ha sottolineato ancora Sempio, riferendosi al fratello di Chiara.

Propro in queste ore, la famiglia Poggi è nuovamente tornata sull'inchiesta. La "conoscenza di tutti i dati probatori emersi nel processo che ha portato alla definitiva condanna di Alberto Stasi è decisiva per una tempestiva definizione della posizione di Andrea Sempio", hanno sottolineato gli avvocati Gianluigi Tizzoni e Francesco Campagna, costituiti come "difensori delle persone offese" nel nuovo procedimento "a seguito della comunicazione indirizzataci dalla Procura di Pavia".