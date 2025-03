Aurora Bellini, morta a 19 anni in gita: ora si indaga per omicidio colposo

20 marzo 2025 a

a

a

Un dramma che con il passare dei giorni assume contorni inquietanti. Si parla della morte di Aurora Bellini, la studentessa della provincia di Grosseto morta in gita: il suo cuore ha smesso di battere mentre si trovava a bordo di un battello che, da Napoli, la avrebbe dovuta condurre a Palermo per una gita scolastica. Il punto è che ora la procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, attualmente a carico di ignoti, in relazione alla tragedia.

Le indagini condotte fino ad oggi non avrebbero ancora fornito elementi determinanti per chiarire le circostanze del decesso. Da ambienti investigativi trapela che sarà fondamentale attendere i risultati dell'autopsia, prevista per domani, venerdì 21 marzo, per verificare se la causa della morte sia effettivamente riconducibile a una crisi cardiaca, ipotesi avanzata nei primi rilievi.

In questo contesto il padre di Aurora ha rilasciato una drammatica intervista al Corriere della Sera, a cui ha spiegato che "Aurora non era affetta da alcuna patologia", circostanza che rende il quadro ancora più complesso. E ancora, il padre ha chiesto di "sapere la verità", parole pesantissime che lasciano ipotizzare che possa avere dei sospetti su quanto possa essere accaduto alla figlia.

In ogni caso, come da protocollo, verrà eseguito anche un esame tossicologico, i cui esiti saranno disponibili solo tra circa dieci giorni. Le verifiche disposte dalla procura di Torre Annunziata sono state affidate, tramite rogatoria, alla procura di Nocera Inferiore (Salerno), che proseguirà gli accertamenti per fare luce su questa straziante vicenda, quella di una ragazza morta in gita a soli 19 anni.