L'Eredità, clamoroso in studio: "Landini alla Ghigliottina"

mercoledì 17 dicembre 2025
2' di lettura

Dopo Marcello, ecco che il nuovo campione de L'Eredità è Stefano. In molti, durante la puntata in onda mercoledì 17 dicembre su Rai 1, non possono fare a meno di notare la somiglianza con un personaggio parecchio noto: il leader della Cgil. Ed ecco che su X c'è chi commenta: "Landini alla Ghigliottina". Somiglianze a parte, il concorrente del programma di Marco Liorni non riesce nell'impresa di portarsi a casa il bottino. 

Gli indizi erano: TERZO - INCONTRO - BELLEZZA -SERVIZIO - SPECCHIO. Stefano allora ha detto "grande", ma la soluzione era "segreto", così come indovinato da molti sui social. "Terzo segreto di Fatima Incontro segreto espressione comune Bellezza segreto una donna sempre bella con il passare del tempo Servizio segreto CIA Specchio segretko programma di Nanni loy", scrive qualcuno a cui fanno eco altri: "Gli autori hanno scelto Segreto, spiego ci stava perfettamente anche Apertura: l'apertura del Terzo Occhio nel misticismo, l'incontro d'apertura in un torneo, apertura in bellezza di un evento, servizio d'apertura del TG, specchio ad apertura orizzontale o verticale". E ancora: "Che scema è segreto". 

