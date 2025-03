Papa Francesco, il cardinale Fernandez: "Uomo di sorprese, dovrà cambiare vita"

21 marzo 2025 a

"Penso che adesso incomincia una nuova tappa e lui è un uomo di sorprese". A commentare i prossimi passi di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilatarerale e da giorni in costante miglioramento dopo due pesanti crisi respiratorie che hanno fatto temere i il peggio è il cardinale Victor Manuel Fernandez, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede

"Sicuramente avrà imparato tante cose in questo mese e dalla galera (il cilindro in spagnolo, ndr) verrà fuori chissà... anche sapendo che questo significa uno sforzo molto pesante per lui, un momento difficile - ha sottolineato il monsignore riguardo al Pontefice -. So che sarà fecondo per la Chiesa e per il mondo". In questa "nuova tappa", sono possibili anche le dimissioni dal soglio petrino? "Non credo, non credo veramente. No, no, quello no", taglia corto monsignor Fernandez, sottolineando anche "la forza immensa" del Gesuita Bergoglio con una grande "capacità di sacrificio nei momenti bui".

"Sospesa la ventilazione meccanica". Papa Francesco in miglioramento: l'ultimo bollettino

"Ho avuto modo di essere in contatto con lui e sono contento, perché sapevo che il suo organismo poteva reagiva in un modo o in un altro e alla fine ho avuto ragione, perché si ora sta molto bene fisicamente", prosegue il cardinale rispondndo ai giornalisti a margine di una conferenza stampa. Il porporato argentino ha poi spiegato che "ora ci vorrà una riabilitazione perché dopo tanto tempo, con l'ossigeno ad alti flussi, si secca tutto e poi devi imparare di nuovo quasi a parlare. Ora - ha spiegato - fatica a parlare ma lo stato generale del suo organismo è come prima".

Alla domanda su un suo possibile rientro in Vaticano per Pasqua, Fernandez ha risposto: "Lui potrebbe tornare per Pasqua ma i medici vogliono essere al 100% sicuri, visto il suo modo di vivere. Lui vuole spendersi tutto e tutto il tempo che gli resta non lo usa per curare sè stesso. Potrebbe succedere, quindi, che torna qua e non è facile che segua i consigli dei medici". Secondo il Prefetto, infine, il Papa comunque "dovrà cambiare certamente la sua vita", dopo il lungo ricovero. Una prova di questo concetto il fatto che nonostante i problemi di salute già evidenti, a convincere il Papa al ricovero siano stati "i suoi amici".