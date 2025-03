Caserta, sradicano un bancomat e distruggono una volante della Polizia: terrore in strada

22 marzo 2025 a

Sradicano un bancomat e distruggono una volante ferendo due poliziotti: una rapina e un inseguimento da film quelli avvenuti a Caserta la notte tra venerdì 21 e sabato 22 marzo. Una banda di malviventi ha tentato di rapinare la filiale della Deutsche Bank, sradicando il bancomat. A bloccarli alcuni residenti che, sentendo dei rumori strani, hanno subito contattato il 113. A quel punto sono giunte sul posto due pattuglie, che hanno individuato i ladri.

Per non essere beccati, i banditi hanno abbandonato in strada lo sportello del bancomat e sono fuggiti a bordo della loro auto, un'Audi nera. Dietro di loro la polizia, che li ha inseguiti con le volanti, una delle quali è riuscita a chiudere loro la strada. Peccato. però, che i ladri abbiano speronato l'auto degli agenti ferendo i due che erano all'interno. Questi ultimi sono stati medicati in ospedale e dimessi con diverse contusioni ed ecchimosi.

I banditi, a quel punto, sono riusciti a scappare solo grazie all'arrivo di un'altra macchina, che li ha portati lontano. "A uno di questi un poliziotto è riuscito a strappare il passamontagna. Ancora degli eroi, ancora poliziotti protagonisti di gesti di incredibile coraggio ai quali rivolgo vicinanza e plauso per quanto fatto - ha commentato in una nota Felice Romano, Segretario Generale del Siulp -. Questi fatti confermano quanto sia importante aumentare il controllo del territorio. I malviventi sono scappati solamente perché una seconda auto era pronta a portarli via, mentre la nostra Volante, distrutta dopo l’incidente era l’unica in strada. E gli agenti, dopo lo spaventoso incidente, hanno trovato anche la forza di inseguirli a piedi".