Anche Dante si ribella: no a schwa ed asterischi nel vocabolario

Alla fine non era un capriccio di un Ministro in cerca di facile consenso. Né un’operazione di retroguardia, anzi reazionaria, di una parte politica in cerca di simboli identitari da brandire come trofei di caccia. I media progressisti, e tutto il rumoroso can can al loro seguito, sono stati clamorosamente smentiti. A qualche giorno dalla circolare con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito raccomandava un uso corretto della lingua italiana nei documenti scolastici ufficiali, le voci autorevoli in difesa della disposizione si moltiplicano a dismisura. E soprattutto ci aiutano a capire come il provvedimento fosse dettato da serie preoccupazioni didattiche e culturali. Dopo l’Accademia della Crusca, ora anche la Fondazione Dante Alighieri, a cui è affidato il compito di gestire le scuole italiane nel mondo, bandisce tutti quei segni grafici «in netto contrasto con le regole della lingua italiana». La loro introduzione rappresenta, secondo la Fondazione, una vera e propria operazione di «proibizione culturale» e quindi un atto violento su quello che è da considerarsi un patrimonio inalienabile della nostra nazione.

Il riferimento è a tutti quei segni grafici, dagli asterischi alla cosiddetta schwa, che frange rumorose e politicizzate della cultura mondiale vorrebbero introdurre nella lingua in ossequio alla teoria gender e a tutte le altre fallaci teorizzazione dell’ideologia del politicamente corretto. Sia ben chiaro, la lingua, come tutte le creazioni umane, non è da considerarsi qualcosa di statico o immobile: essa evolve e cambia e si trasforma attraverso l’uso dei parlanti. Questi cambiamenti oltre ad essere graduali sono del tutto spontanei e non possono essere provocati per un intervento dall’alto da parte di entità e personaggi più o meno accreditati. Nel caso della lingua ci troviamo di fronte, come ci illustra chiaramente nelle sue opere Friedrich von Hayek, in sintonia fra l’altro coi maggiori linguisti di ogni tempo, a un caso paradigmatico e straordinario di «ordine spontaneo», cioè di un insieme coerente di segni legati da norme sintattiche e grammaticali formatisi attraverso i secoli per successive sedimentazioni e stratificazioni, in un processo di «tentativi ed errori» che riflette alla perfezione lo stesso processo della conoscenza umana. Tutte le “correzioni” che la storia ha introdotto sono state sempre funzionali all’uso, quindi tese, da una parte, ad esprimere i concetti e a permettere la comunicazione fra gli uomini, e, dall’altra, a essere quanto più possibili semplici ed efficaci nel raggiungimento dello scopo.