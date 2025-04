Sara Campanella al killer: "Lasciami in pace", l'audio choc

"Io non voglio nulla con te. Spero ora, dopo un anno, di essere stata chiara": Sara Campanella, 22 anni, lo ha detto al suo collega universitario Stefano Argentino, 27 anni, in un vecchia conversazione da lei registrata e mandata alle sue amiche. Risalirebbe a qualche mese fa, subito dopo l’estate. Ben prima che lui la uccidesse. La giovane è stata ammazzata a coltellate per strada a Messina lunedì 31 marzo. Nell'audio, agghiacciante, diffuso nelle scorse ore da Mattino 4, si sente la studentessa di Palermo dire al ragazzo: "Io non ho tempo da perdere", e lui che risponde: "E perché non me lo dicevi?".

La voce della Campanella risulta ferma e decisa. Nonostante il suo rifiuto, però, lui avrebbe continuato a pedinarla, a inviarle messaggi, portando la 22enne allo sfinimento. "L’ultima volta ti ho detto 'lasciami in pace' – dice lei in un altro passaggio dell’audio mandato alle amiche - cosa hai capito di questa cosa?". Poi il tono della voce si alza: "Ora te lo ridico, se mi vuoi lasciare in pace. Tu te ne torni a casa tua o mi devi seguire?".