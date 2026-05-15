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Sonia Bottacchiari, ricoverato in ospedale l'ex marito: cosa è successo

venerdì 15 maggio 2026
Sonia Bottacchiari, ricoverato in ospedale l'ex marito: cosa è successo

1' di lettura

Dopo settimane di ricerche, mercoledì scorso Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, di 16 e 14 anni, sono stati ritrovati in buone condizioni di salute. La famiglia era scomparsa dal 20 aprile con la scusa di un viaggio in Friuli. 

Yuri Groppi, l'ex marito della donna che aveva contribuito alle ricerche, condotte da carabinieri e forze dell'ordine, sarebbe stato ricoverato in ospedale nella giornata di oggi, 15 maggio. Lo riporta l'avvocato Federica Obizzi, legale di Groppi: "Yuri Groppi è stato ricoverato stamattina all'Ospedale di Piacenza a seguito di un malore". Il malessere sarebbe dovuto proprio all'estenuante ricerca dei figli, che avrebbe portato Groppi "a percorrere quasi 10mila chilometri". 

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"E' stata rintracciata Sonia Bottacchiari, unitamente ai figli. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute,...

L'uomo sarebbe già stato dimesso e, attraverso il proprio avvocato, ha lanciato un appello alla ex moglie e ai due figli: "Rinnova l'appello alla Bottacchiari di rientrare con serenità, non avendo nulla da rimproverare loro". 

Dopo il ritrovamento, la donna aveva invitato le forze dell'ordine a non rivelare dove si trovassero lei e i ragazzi, minacciando altrimenti di far perdere nuovamente le proprie tracce. Dopo aver appreso che l'ex moglie e i figli fossero stati ritrovati in buone condizioni, Groppi aveva detto: "Sono vivi e questo per noi è importantissimo. Sono molto contento e non vedo l'ora che la situazione si risolva a seguito degli opportuni accertamenti". 

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sonia bottacchiari

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