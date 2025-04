Alberto Stasi, parla la mamma di Sempio: perché può cambiare tutto

Le Iene tornano sulla morte di Chiara Poggi e la nuova indagine che vede indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Il suo nome era apparso già nel 2017, salvo poi venire archiviato. Ecco allora che la trasmissione di Italia 1 avanza un dubbio: Sempio durante la prima indagine a suo carico sul delitto di Garlasco, è stato aiutato? A sollevare qualche sospetto una clamorosa rivelazione della madre del 37enne. Secondo quanto riportato dalla trasmissione, nelle carte delle intercettazioni dell'epoca emerge che Sempio sembrava essere in possesso di informazioni che non avrebbe dovuto avere. Elementi che avrebbe appreso prima di essere sottoposto a interrogatorio e che avrebbero potuto "indirizzarlo” nella versione da dare agli inquirenti che sondavano la sua posizione.

Nel servizio de Le Iene la madre ha rivelato che l’avvocato di suo figlio, Massimo Lovati, avrebbe ricevuto gli atti di indagine dal collega Gian Luigi Tizzoni, storico legale della famiglia Poggi. Se così fosse, precisa l’inviato del programma, sarebbe una cosa gravissima. "Per quanto riguarda Tizzoni… Quando mio figlio è andato a ‘Quarto grado’ Nuzzi gli chiese ‘Cosa pensa di Alberto Stasi’. Mio figlio ha risposto ‘Finché non lo conosco di persona, non dico la mia opinione’. Tizzoni gli ha detto ‘Mi raccomando, meno solidarietà con Stasi’ come se avesse paura di far saltare fuori qualcos’altro…".