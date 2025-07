Andrea Sempio, l'audio-choc sull'amico suicida: "Che ca*** ti impicchi?"

Nei giorni in cui gli occhi sono puntati sull'amico suicida di Andrea Sempio, ecco che Quarta Repubblica manda in onda l'audio originale. Un audio di Sempio, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, che parla dell'amico che si è tolto la vita. "Io non posso dire un ca*** perché non è che ti ero vicino, ma porca, ma porca tr***, che ca*** ti impicchi?". E ancora, è quanto emerge dalla registrazione ambientale del 17 febbraio 2017: "Che ca*** ti impicchi a fare? Che ca*** ti impicchi?. Già che ti sei impiccato, che ca*** hai ottenuto? Sei morto porca tr***".

A far concentrare l'attenzione degli inquirenti su Michele Bertani è la scoperta di Dna maschile rilevato su un tampone oro-faringeo eseguito su Chiara Poggi durante l'autopsia del 2007 e mai esaminato prima. Si tratta di una traccia pressoché completa, che esclude il profilo genetico di Alberto Stasi, l'ex fidanzato di Chiara condannato in via definitiva, ma anche quella di Sempio. Non solo, perché sarebbero stati esclusi anche gli amici storici di Sempio e di Marco Poggi, fratello della vittima.