Madonna di Campiglio, elicottero parcheggiato in quota: "Volevo sciare"

Aveva troppa voglia e poco tempo per andare a sciare Giorgio Bortolo Oliva, imprenditore bresciano di 60 anni, che ieri ha pensato bene di sfogare la sua voglia prendendo l’elicottero, atterrando a pochi metri dalle piste di sci a Madonna di Campiglio, scendere, indossare sci e scarponi e andare giù per la pista. Ma è stato bloccato dai carabinieri in servizio ad alta quota, che lo hanno anche multato di duemila euro. All’imprenditore non è rimasto altro che andarsene, a bordo dell’elicottero. L’uomo, il 25 ottobre del 2020 cadde a circa 3.000 metri di quota in un zona impervia di Cime bianche laghi, fuori dalle piste battute. Nell’incidente morì Alfredo Buda, manager lombardo 59enne.