Nella nostra inchiesta sul Reddito di cittadinanza distribuito ai criminali, la Calabria conquista lo scalino più alto del podio. In questa Regione, secondo l’elenco compilato da un ex funzionario dell’Inps, 192 famiglie collegate alle cosche avrebbero percepito circa 2 milioni di euro del sussidio fortemente voluto e ottenuto nel 2019 dal Movimento 5 Stelle. E il dato è parziale, quasi un campione all’interno di un elenco di 936 soggetti con condanne penali alle spalle e soggiorni nelle patrie galere. Ottantasette criminali calabresi lo avrebbero ottenuto direttamente per sé, mentre in altri 105 casi a richiederlo sarebbero stati membri dei vari nuclei famigliari, a partire dai conviventi.

Il primo nome della nostra lista è quello di Alfonso Mannolo (classe 1939), capobastone dell’omonima cosca attiva in provincia di Crotone.

Descritto dai collaboratori di giustizia come un «’ndranghetista vecchio stampo», avrebbe esercitato un controllo capillare sulle attività economiche della costa ionica, soprattutto nel settore del turismo.

Nell’ambito dell’inchiesta Malapianta, a Mannolo, nel 2024, è toccata una condanna definitiva a 30 anni. Gli arresti erano scattati nel 2019, quando l’anziano e la sua famiglia, nonostante le sontuose entrate garantite dalle attività illecite, si sarebbero famelicamente lanciati sul reddito, attraverso false autodichiarazioni. Don Alfonso ha portato a casa 15.380 euro, a cui vanno aggiunti circa 25 anni di assegni pensionistici di invalidità (140.000 euro sino al 2021). Nella stessa area di Crotone ha incassato 9.040 euro di Rdc Rocco Mannolo (grazie a un assegno da quasi 1.000 euro).

Il sessantacinquenne Vincenzo Bruzzise ha, invece, racimolato 7.763 euro di Rdc e altri 58.000 di pensione. Esponente dell’omonima cosca, in base a fonti aperte, sarebbe stato condannato a 29 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso e altri reati.

Quattro percettori diretti figurano nella lista degli «stangati» in Appello (si è in attesa della Cassazione) per la cosiddetta maxi inchiesta Rinascita-Scott, un’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro contro i clan operativi nella provincia di Vibo Valentia.

C.S., l’ex funzionario dell’Inps che si è messo a caccia di mafiosi con il reddito, in quel processo ha pescato nomi di primo piano. Tra questi c’è Vincenzo Barba, settantaquattrenne di Vibo Valentia.

Già nel 2020 i giornali scrissero che il boss era riuscito a percepire indebitamente 4.500 euro, tra settembre 2019 e gennaio 2020. Per questo motivo è stato denunciato dalla Guardia di finanza, mentre la Procura vibonese ha eseguito un decreto di sequestro preventivo.

IL «MUSICHIERE»

Barba, esponente di spicco della cosca Lo Bianco-Barba, collegata alla famiglia mafiosa dei Mancuso di Limbadi, ha precedenti penali per estorsione, sequestro di persona, ricettazione, truffa e usura.

Nel maggio 2010 la Corte d’Appello di Catanzaro lo ha condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, sentenza divenuta irrevocabile nel 2011.

In Rinascita-Scott, è stato condannato, in Appello, a 19 anni e 10 mesi. Il suo soprannome «Musichiere» non deriva da particolari abilità artistiche, ma da un modo di dire diffuso negli ambienti mafiosi: il termine sarebbe sinonimo di «chiacchierone».

Nello stesso procedimento sono finiti altri percettori diretti come il cinquantatreenne Francesco Bognanni, considerato vicino al clan Lo Bianco-Barba, il cinquantanovenne Michele Bonavota, il trentasettenne Salvatore «Tore» Bonavota, entrambi esponenti della dinastia mafiosa di Sant’Onofrio, e il cinquantenne Francesco Cannatà.

Michele e Salvatore Bonavota sono stati condannati in Rinascita Scott a 12 anni (in primo grado ne avevano presi 16). Michele ha sempre respinto le contestazioni. La sua posizione era stata inizialmente stralciata per una presunta incapacità di intendere e di volere, ma successivamente l’imputato è tornato alla sbarra insieme a tutti gli altri.

Nel 2008 divenne noto alle cronache per aver intrattenuto una corrispondenza epistolare con l’allora capo di Cosa Nostra Bernardo Provenzano, ristretto nel carcere di Parma.

Nell’ottobre scorso, mentre era sottoposto alla misura della libertà vigilata, è tornato a far parlare di sé: ha acquistato una pagina pubblicitaria su un quotidiano locale per promuovere un movimento di protesta contro il carovita e la malasanità, invitando a votare scheda bianca.

Per un anno e mezzo, tra il 2019 e il 2020, ha percepito 500 euro mensili di Rdc, per un totale di 9.150 euro. C.S. ha anche annotato che, tra il 2005 e il 2021, aveva incassato dallo Stato 231.591 euro di pensione di invalidità e accompagnamento (ha iniziato a prenderla a 38 anni: 1.175 euro al mese).

Salvatore Bonavota è, invece, il fratello minore dei tre storici esponenti dell’omonima ‘ndrina di Sant’Onofrio: Pasquale (clamorosamente assolto in Appello dopo essere stato catturato da latitante nella cattedrale di Genova mentre pregava), Domenico (condannato a 23 anni e 6 mesi) e Nicola (17 anni e 6 mesi).

IL BROKER DELLA COCAINA

«Tore» sta scontando una pena definitiva a 9 anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, per aver rifornito di cocaina, in veste di broker, un gruppo criminale di Statte, in provincia di Taranto.

Il suo Rdc era di 500 euro al mese: in questo modo ha ottenuto 4.066 euro in meno di un anno.

Della combriccola fa parte anche Bognanni (nato ad Alessandria, ma residente a Vibo Valentia): in Rinascita-Scott è stato condannato a 12 anni e 6 mesi per i suoi stretti legami con il clan Lo Bianco-Barba.

Negli anni scorsi ha incassato 1.200 euro di Rdc (tramite mini assegni da 197 euro) e circa 25.500 euro di pensione (pagata tra il 2018 e il 2021).

Nel maxi processo calabrese è rimasto coinvolto anche Francesco Cannatà. Per lui 2 anni di reclusione in secondo grado: nel primo il pm aveva richiesto una pena di 9 anni. Lui ha percepito 2.130 euro di reddito spalmati su 14 bonifici.

Beneficiario diretto del sussidio anti-povertà pure Antonio Macrì, collegato ad almeno due famiglie di ‘ndrangheta. La sua storia attraversa le alleanze e le rotture con i Lo Bianco, fino a Rinascita Scott. In Appello ha preso 15 anni e 10 mesi e, tra il 2019 e il 2020, 900 euro al mese di reddito, 9.150 complessivi.

Ma non ci sono solo i beneficiari diretti. C.S. ha allargato il perimetro della sua indagine anche ai famigliari dei criminali. E in questa pesca a strascico è entrato pure un sanguinario capoclan reggino, Giovanni Strangio, condannato all’ergastolo per la strage di Duisburg. Sei uomini massacrati a colpi di pistola davanti a un ristorante italiano nella notte di Ferragosto del 2007. Una vendetta partita dalla Calabria e consumata nel cuore della Germania. Il boss ha attraversato mezza Europa per sfuggire alla cattura, portandosi dietro una fortuna. Nella sua casa alle porte di Amsterdam i poliziotti olandesi, la sera del 12 marzo 2009, trovarono 1 milione di euro in contanti, passaporti falsi e gli attrezzi per fabbricarli.

Undici anni dopo i suoi famigliari stretti fanno domanda di sussidio. Il bottino finale è magro: quarantasei euro al mese, 605,67 in tutto.

Che cosa se ne fa la famiglia di uno stragista milionario di 46 euro al mese? Non lo sappiamo, ma certamente la cifra, pur modesta, fa comprendere come, all’epoca, i controlli sui beneficiari dell’aiuto di Stato fossero quasi inesistenti.

«STRUSCIATAPPINE» E «NINUZZO»

C.S. ha cercato di ovviare a queste lacune scorrendo elenchi di nomi e cercando rapporti di parentela. Sono spuntati così tra i percettori del reddito i famigliari di cinque condannati all’ergastolo e di almeno altri sette mammasantissima detenuti al 41 bis.

Per capire chi siano gli uomini dietro quelle cifre, partiamo da Cosenza, dove, il 9 novembre 2000, si è consumata una mattanza. In via Popilia un commando uccide Benito Aldo Chiodo e Francesco Tucci. Per il duplice omicidio finiscono all’ergastolo Antonio Abruzzese, detto «Strusciatappine», e Fiore Abruzzese, conosciuto come «Ninuzzo». Le condanne diventano definitive nel novembre 2023.

Nei prospetti esaminati da C.S., i loro nomi riemergono attraverso le prestazioni riconosciute ai parenti. Per il primo nucleo risultano 860 euro mensili, 7.797 complessivi. Per il secondo 1.049 euro al mese, per un totale di 19.171.

Il 13 ottobre 1985, a Reggio Calabria, viene assassinato Paolo De Stefano, uno dei capimafia più potenti della città. Per quel delitto viene condannato all’ergastolo Domenico Condello, «Micu ’u pacciu», legato a Pasquale Condello, «il Supremo», e cognato di Antonino Imerti, «Nano feroce».

Domenico riesce a sottrarsi alla giustizia per oltre vent’anni, protetto da una rete di fiancheggiatori. Quando i carabinieri lo scovano nel 2012, il latitante non impugna armi e non tenta la fuga: si complimenta con gli investigatori. Nei prospetti di C.S. il suo nome è associato a un familiare che ha ottenuto 1.050 euro mensili, 8.470 in tutto.

LA LUPARA BIANCA

Nella Sibaritide, all’inizio del nuovo millennio, le cosche perfezionano una punizione più spietata di un’esecuzione pubblica: far sparire le vittime, cancellare i corpi, lasciare le famiglie senza una tomba.

Nel 2001 scompaiono Andrea Sacchetti, Salvatore Di Cicco e Massimo Speranza, detto «’u Brasilianu». Dopo decenni davanti ai giudici finisce Rocco Azzaro. Nell’autunno 2025 riceve due ergastoli in primo grado; nel luglio 2026 arriva una terza condanna, a trent’anni, ancora in primo grado. Nessuna delle sentenze è definitiva.

E mentre i processi riportano alla luce i delitti, l’incrocio previdenziale restituisce altre cifre: 426 euro mensili, 7.767 complessivi garantiti a un parente.

Nel gennaio 2012 viene assassinato Luca Bruni, «Bella bella». Il cadavere rimane nascosto per due anni. Il 3 novembre 2026, per quell’omicidio vengono condannati a trent’anni in Appello bis, con una sentenza non definitiva, due fratelli: Marco Abbruzzese, detto «Lo Struzzo», e Luigi «Pikachu». A un familiare di Marco risultano associati circa 700 euro mensili, 12.802 totali.

Nella nostra lista c’è anche un altro Luigi Abbruzzese. La sua vicenda riporta a una vendetta del 2003, quando viene assassinato Sergio Benedetto e ferito Rocco Milito. Per quei fatti il secondo Luigi è stato condannato a trent’anni. Anche questa volta C.S. trova un pagamento collegato alla famiglia: 703 euro al mese, 12.842 complessivi. Un altro nome, un’altra condanna pesantissima, un’altra prestazione assistenziale.

Come abbiamo scritto nei giorni scorsi sembra che grazie alle ricerche sul reddito dell’ex funzionario dell’Inps sia stato catturato il boss Rocco Morabito, soprannominato «il re della cocaina» o «u tamunga» (dal nome di un veicolo militare da lui utilizzato). Appartenente alla potente cosca di Africo, era considerato uno dei massimi broker del narcotraffico internazionale.

Latitante dal 1994 e inserito per anni tra i ricercati più pericolosi d’Italia (secondo solo a Matteo Messina Denaro), è stato arrestato in Uruguay nel settembre del 2017 e, dopo una rocambolesca evasione, ricatturato definitivamente in Brasile nel maggio del 2021.

INCASTRATO DAL MODULO RDC

A incastrarlo, involontariamente, sarebbe stato il suo sodale, il trentaseienne Vincenzo Pasquino, esponente emergente della ’ndrina di Volpiano (Torino). I due, da latitanti, gestivano insieme il narcotraffico internazionale di cocaina tra il Sud America e l’Europa.

Gli affari andavano a gonfie vele, sino a quando la moglie di Pasquino, per ottenere il reddito, non ha inserito nel nucleo familiare il nome del marito con tanto di numero di cellulare. Alla fine la donna ha ottenuto 17.901 euro (suddivisi in 980 euro mensili), ma sembra che a pagare il prezzo sia stato il coniuge.

Seguendo quel telefonino gli investigatori sarebbero arrivati in Brasile, dove, il 24 maggio 2021, sono finiti in manette sia Morabito (che deve scontare una condanna definitiva a trent’anni) che Pasquino (che dal 2024 è diventato collaboratore di giustizia).

I due stavano trattando l’affitto di alcuni immobili e l’avvio di attività commerciali (come ristoranti) per riciclare i proventi della droga e, forse, hanno dovuto rinunciare ai loro sogni di gloria per un assegno da meno di 1.000 euro al mese.