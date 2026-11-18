“Non ho mai fatto parte della squadretta”: è di Giuseppe Spoto, ex maresciallo dei carabinieri in servizio alla polizia giudiziaria, la dichiarazione più pesante nel corso di una nuova, intensa giornata nel giallo di Garlasco.

Doppia lunga audizione oggi in Procura a Pavia nell’inchiesta sui presunti pagamenti effettuati dalla famiglia di Andrea Sempio nel 2017 per cercare di ottenere l’archiviazione del ragazzo nell’indagine per l’omicidio di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli.

I magistrati hanno ascoltato come testimoni l’avvocato Simone Grassi, che all’epoca faceva parte del collegio difensivo di Sempio, e Spoto, l’agente che si occupò della trascrizione delle intercettazioni riguardanti proprio l’amico di gioventù di Marco Poggi (fratello della vittima) e i suoi familiari.

Grassi è rimasto negli uffici giudiziari per quasi tre ore, oltre tre ore Spoto. L’avvocato, arrivato in mattinata al Palazzo di Giustizia, non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti e ha mantenuto il silenzio anche all’uscita, senza commentare i contenuti della deposizione. Nel pomeriggio è stato il turno dell’ex carabiniere, che all’epoca trascrisse le conversazioni captate dagli investigatori, ed è stato chiamato a chiarire le modalità con cui venne svolto quel lavoro.

L’avvocato Marco Casali, legale di Spoto, prima dell’audizione ha difeso l’operato del suo assistito assicurando che “tutto quello che ha ascoltato nelle intercettazioni, l’ha trascritto. Con le risorse a disposizione, Spoto ha fatto dei miracoli”. Casali ha spiegato che Spoto dovette occuparsi della trascrizione di circa 470 file audio, un lavoro al quale parteciparono anche altre persone. “Probabilmente la Procura vorrà sapere chi ha effettuato il lavoro insieme a lui”, ha aggiunto Casali.

Il legale ha inoltre ipotizzato che sull’attività di trascrizione potrebbero esserci state pressioni da parte dell’allora procuratore aggiunto Mario Venditti, che avrebbe avuto fretta di completare il lavoro: “lo stesso Venditti l’ha confermato in una recente intervista televisiva”. Casali ha negato che Spoto abbia tralasciato conversazioni significative, citando in particolare quella tra Andrea Sempio e il padre Giuseppe nella quale si faceva riferimento ad alcuni “sbagli” commessi nelle risposte fornite agli inquirenti.

Al termine dell’audizione, Spoto non ha voluto entrare nel merito delle domande ricevute: “Non posso dirvi nulla”, ha risposto ai cronisti. “Vi pregherei, d’ora in avanti - ha aggiunto l’ex carabiniere -, di non accomunarmi più alla squadretta di Venditti. Non ho mai fatto parte della squadretta di Venditti. D’ora in avanti querelerò chi mi attribuirà ancora questo ruolo”. Giovedì, sempre in Procura a Pavia, sarà sentito un altro ex difensore di Sempio, l’avvocato Massimo Lovati.