Un tragico errore, una famiglia distrutta. Giuseppe Ghiso, 79 anni, ed Emilio Ghiso, di 26, sono morti questa mattina durante una battuta di caccia nei boschi dell’entroterra di Savona, a Quiliano. Le vittime sono zio e nipote.

Confermate nel corso delle ore le primissime ricostruzioni dei soccorritori: lo zio Giuseppe avrebbe sparato al più giovane scambiandolo per un cinghiale e dopo aver scoperto il tragico errore, si sarebbe tolto la vita. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Quiliano, un’automedica del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri forestali.

Zio e nipote abitavano entrambi a Savona e si erano addentrati in una zona particolarmente impervia. Le indagini sono affidate ai carabinieri forestali, coordinate dal pubblico ministero Giovanni Battista Ferro.