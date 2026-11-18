L’Inps è stato condannato a pagare gli assegni familiari per nove minori residenti in Senegal. Più due in Italia. Figli frutto di tre diversi matrimoni (uno solo, l’ultimo registrato in Italia) contratti da un operaio senegalese titolare di regolare permesso di soggiorno in Italia. L’incredibile vicenda arriva da Prato dove il Tribunale, con sentenza di primo grado, ha riconosciuto al lavoratore senegalese il diritto a percepire gli assegni familiari per tutti e 11 i figli, compresi i nove residenti in Senegal.

Nella sentenza il giudice ha scritto che l’assenza di un riconoscimento giuridico delle altre unioni poligamiche non costituisce un motivo per escludere i figli dal nucleo familiare ai fini dell’erogazione della prestazione. Quella che vi stiamo raccontando è una vicenda che prende le mosse tempo fa dalla richiesta presentata dall’operaio all’Inps per poter percepire non due, ma undici assegni familiari. L’Istituto l’aveva respinta, contestando la mancanza della documentazione relativa all’intero nucleo familiare, compreso lo stato di famiglia. Un fatto che l’uomo aveva contestato, adducendo le difficoltà nel documentare la posizione dei figli nati da relazioni diverse dal matrimonio riconosciuto in Italia. E ancora l’assenza di convivenza tra il padre e i figli residenti in Senegal.

L’operaio non si è arreso e si è rivolto al tribunale del lavoro. E ha vinto, almeno in primo grado: nella sentenza il giudice ha ritenuto come provato il rapporto di filiazione tra il lavoratore e i nove bambini residenti in Senegal. Secondo il tribunale, il fatto che questi ultimi non siano figli della moglie con cui è stato contratto il matrimonio trascritto in Italia non rappresenta una ragione sufficiente per escluderli dal nucleo familiare.La sentenza che dovrà passare l’appello e la Cassazione, apre però una tematica abbastanza importante: se il caso dell’operaio dovesse fare giurisprudenza, si aprirebbero centinaia, migliaia di casi simili, che manderebbero i nostri conti gambe all’aria.

Lo spiega bene Chiara La Porta, capogruppo di Fdi in Regione Toscana: «È una vicenda che pone una questione politica evidente: possiamo davvero considerare adeguate le norme che regolano queste prestazioni, frutto di precedenti interventi legislativi e successivamente condizionate anche dalla normativa europea?». E ancora: «Il Tribunale ha ritenuto che il mancato riconoscimento in Italia degli ulteriori matrimoni poligamici non impedisca di includere i figli nel nucleo familiare ai fini degli assegni. Proprio questo caso dimostra quanto sia urgente rivedere i criteri di accesso alle prestazioni e le verifiche dei requisiti quando i familiari risiedono all’estero. Chiediamo al Governo di avviare una verifica delle vecchie norme che regolano queste prestazioni».