Corbetta, mangia in un ristorante gestito da ragazzi disabili e va via senza pagare

Mangia in un ristorante gestito da disabili e va via senza pagare: è successo a Corbetta, vicino a Milano. Il locale in questione è il Din Don Dan, mentre il conto non saldato era di circa 100 euro. A denunciare il fatto è stato il sindaco Marco Ballarini, che ha postato un video sul suo profilo TikTok, nel quale ha anche mostrato la foto dell'uomo ripreso dalle telecamere del posto.

"Caro amico che sei venuto al ristorante Din Don Dan, hai mangiato bene, tanto, hai bevuto. A servirti sono stati dei meravigliosi ragazzi con problemi di autismo, poi eri di fretta e sei uscito di corsa. I ragazzi ti hanno anche rincorso ma eri troppo di fretta e sei scappato e non sono riusciti a trovarti, ma ti sei dimenticato di pagare il conto. Ti aspettiamo al ristorante Din Don Dan per saldarlo - ha detto il primo cittadino nel video -. Nel frattempo, per fortuna, l'Arma dei carabinieri è riuscita a rintracciarti e quindi ti farà sapere che ti aspetta per saldare il conto. Nella speranza che non ti dimenticherai più e che non ci sia più nessuno che si dimenticherà di saldare il conto, specialmente in un ristorante così speciale".