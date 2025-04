Meteo-Giuliacci, clamoroso ribaltone a Pasqua? Cosa svelano i modelli

A sorpresa, a poche ore dal weekend di Pasqua, qualche lieve miglioramento in termini di previsioni meteorologiche. Anche se qualche pioggia continuerà a farsi vedere su diverse aree, si tratterà di fenomeni meno estesi e molto meno intensi rispetto ai giorni scorsi, assai piovosi. Dunque, l’ombrello potrà ancora servire, ma come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito, non a lungo e non in tutta Italia.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli-meteo, il cielo oggi - venerdì 18 aprile - resterà piuttosto nuvoloso su buona parte del Paese, con piogge sparse che interesseranno soprattutto le Venezie, l’Emilia, la Lombardia orientale, le regioni del versante tirrenico e le zone interne del Centro e del Sud. Nel corso della serata, però, le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi quasi del tutto, lasciando spazio a condizioni meteo più stabili in vista del weekend.

Clicca qui per accedere al sito del colonnello Mario Giuliacci

Guardando infatti a domani, sabato 19 aprile, le previsioni danno conto di una giornata in gran parte asciutta, pur con qualche nuvola ancora presente su molte regioni. Le piogge dovrebbero concentrarsi prevalentemente sul Nord-Ovest, mentre altrove il tempo sarà decisamente più clemente.