Papa Francesco, scatta il piano sicurezza a Roma: cosa sta succedendo

Intanto sono scattate già le prime misure di sicurezza a Roma per la morte di Papa Francesco. Dopo una chiamata tra il Prefetto e il Questore di Roma, è partito il piano con contingenti delle Forze dell'Ordine che sono confluite nell'area di piazza San Pietro. Il prefetto di Roma ha convocato d'urgenza, alle 11,30, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il mondo della Chiesa cattolica - e non solo - piange la morte di Papa Francesco . Il Pontefice, uscito dal ricovero all'Ospedale Gemelli soltanto a fine marzo, è morto oggi durante la festa di Pasquetta. Ieri, in occasione della Pasqua, aveva voluto a tutti i costi incontrare i fedeli in piazza San Pietro.

E anche l Istituzioni si preparano a ricordare la scomparsa del pontefice. In Senato bandiere a mezz'asta in segno di lutto per la morte di Papa, come reso noto dall'ufficio stampa di palazzo Madama. Stesso discorso per quelle di Palazzo Chigi

"A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi". Così la Lega Serie A in un comunicato. Oggi erano previste quattro partite di Serie A.