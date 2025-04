Papa Francesco è morto: "Tornato alla casa del Padre"

Papa Francesco è morto. L'annuncio è arrivato poco prima delle 10 da sua Eminenza, il Cardinale Farrell, con queste parole: "Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima di Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino".

Un Rosario in suffragio di Francesco sarà recitato in piazza San Pietro, guidato dal cardinale Gambetti. Inizialmente la sala stampa vaticana aveva indicato alle 12 l'inizio della preghiera mariana. Al momento non si ha un orario preciso. Le campane che annunciano a Roma e al mondo intero la morte del Papa hanno trovato una piazza San Pietro ancora semivuota e incredula, il sagrato decorato con i fiori e i colori per la celebrazione della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, le sedie vuote. Ed è incessante ma lento il flusso di pellegrini. Continuano - tra il brusio della folla - le lunghe file per entrare nella Basilica attraverso la Porta Santa, regolate queste sì dalle forze dell'ordine con controlli ai metal detector.

Impossibile, come ovvio, tenere il conto delle reazioni di politici e leader mondiali. Significative le parole del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei e secondo alcuni tra i favoriti del prossimo Conclave a succedere a Bergoglio: "E' un momento doloroso e di grande sofferenza per tutta la Chiesa. Affidiamo all'abbraccio del Signore il nostro amato Papa Francesco, nella certezza, come lui stesso ci ha insegnato, che 'tutto si rivela nella misericordia; tutto si risolve nell'amore misericordioso del Padre'. Chiedo a tutte le Chiese in Italia che siano suonate le campane delle chiese in segno di lutto e che siano favoriti momenti di preghiera personale e comunitaria, in comunione tra di noi e con la Chiesa universale".

Francesco, sottolinea la premier italiana Giorgia Meloni, "ha chiesto al mondo, ancora una volta, il coraggio di un cambio di rotta, per percorrere una strada che 'non distrugge, ma coltiva, ripara, custodisce'. Cammineremo in questa direzione, per ricercare la strada della pace, perseguire il bene comune e costruire una società più giusta e più equa".

"Ho appreso con grande dolore personale la notizia della morte di Papa Francesco, avvertendo il grave vuoto che si crea con il venire meno del punto di riferimento che per me ha sempre rappresentato. La morte di Papa Francesco suscita dolore e commozione tra gli italiani e in tutto il mondo - spiega il presidente della Repubblica Sergio Mattarella -. Il suo insegnamento ha richiamato al messaggio evangelico, alla solidarietà tra gli uomini, al dovere di vicinanza ai più deboli, alla cooperazione internazionale, alla pace nell'umanità. La riconoscenza nei suoi confronti va tradotta con la responsabilità di adoperarsi, come lui ha costantemente fatto, per questi obiettivi".

Tra i primi a commentare la presidente dell'Unione europea Ursula Von der Leyen: "Oggi il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco. Ha ispirato milioni di persone, ben oltre la Chiesa cattolica, con la sua umiltà e il suo amore puro per i meno fortunati. I miei pensieri sono con tutti coloro che soffrono questa profonda perdita. Possano trovare conforto nell'idea che l'eredità di Papa Francesco continuerà a guidarci tutti verso un mondo più giusto, pacifico e compassionevole".

Anche nei giorni del suo ricovero al Gemelli, Francesco non ha mai mancato di mettere Gaza e la Palestina tra i suoi primi punti in agenda. Il presidente israeliano Isaac Herzog ha lodato "un uomo di profonda fede e infinita compassione" nel suo messaggio di cordoglio. Papa Francesco, ha sottolineato, è stato "un uomo di profonda fede e sconfinata compassione, ha dedicato la sua vita a sollevare i poveri e a invocare la pace in un mondo travagliato". Herzog ha espresso su X le sue "più sentite condoglianze al mondo cristiano e in particolare alle comunità cristiane in Israele, la Terra santa, per la perdita del loro grande padre spirituale". Il pontefice, ha aggiunto Herzog, "giustamente ha attribuito grande importanza al rafforzamento dei legami con il mondo ebraico e alla promozione del dialogo interreligioso come via verso una maggiore comprensione e rispetto reciproco". "Spero davvero che le sue preghiere per la pace in Medio Oriente e per il ritorno sano e salvo degli ostaggi trovino presto risposta. Possa il suo ricordo continuare a ispirare atti di gentilezza, unita' e speranza", ha concluso il presidente israeliano.

Anche il presidente russo Vladimir Putin esprime le sue condoglianze definendolo Francesco "una persona straordinaria". L'agenzia Tass ha postato un video relativo a un colloquio in Vaticano tra il capo del Cremlino e il Pontefice, ricordando che "si sono incontrati di persona tre volte durante le brevi visite del presidente russo" e "hanno parlato anche telefonicamente, l'ultima volta nel dicembre 2021". "Ogni marzo Putin inviava le sue congratulazioni al Papa in occasione dell'anniversario della sua elezione al soglio di San Pietro, e ogni dicembre il Vaticano riceveva messaggi dal leader russo in occasione del Capodanno e del Natale", aggiunge la Tass.