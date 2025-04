Papa Francesco è morto: reazioni, riti, il mondo in lutto - La diretta

Papa Francesco è morto oggi, 21 aprile. Aveva partecipato alle celebrazioni della Santa Pasqua a San Pietro. Il Pontefice era stato ricoverato per 38 giorni a causa di una polmonite bilaterale poi sfociata in altre complicazioni Ieri, nel giorno di Pasqua, l'ultima apparizione in pubblico La causa della morte sarebbe un ictus.



Ore 19.01 - Sigilli a Santa Marta

Stasera saranno apposti i sigilli sia a Casa Santa Marta sia all’appartamento papale del Palazzo apostolico. L’applicazione dei sigilli avverrà dopo la constatazione della morte di Papa Francesco. Il rito sarà presieduto alle 20 dal cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa. Sarà rotto l’anello del pescatore. Sia i sigilli che la rottura dell’anello, sono gesti che stanno a significare la fine del Pontificato di Bergoglio, nessun atto potrà essere più firmato.



Ore 18.54 - Usa, Trump ordina bandiere a mezz’asta in tutto il Paese. “Era un brav’uomo. Lavorava sodo”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha reso omaggio a Papa Francesco durante l'Easter Egg Roll della Casa Bianca. "Ho appena firmato un ordine esecutivo che mette le bandiere del nostro Paese a mezz'asta in onore di Papa Francesco", ha detto Trump rivolgendosi alla folla sul South Lawn dal balcone della Blue Room, "era un brav'uomo. Lavorava sodo. Amava il mondo. Ed è un onore per me farlo". Il presidente Usa ha incontrato il Papa in Vaticano durante il suo primo mandato nel 2017.

Ore 18.25 - Zuppi: “Ha amato fino alla fine. Non si è mai risparmiato”

"Papa Francesco ha amato fino alla fine. Quel suo giro con la macchina, per salutare tutti e farsi salutare da tutti, è il gesto di un Papa che non si è mai risparmiato". Lo afferma il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, che ha diffuso il suo videomessaggio. "Si è avvicinato alle persone perché voleva comunicare a tutti l'amore di Dio per l'umanità concreta, così come è, senza filtri, senza ipocrisie, coinvolgendo tutti, creando qualche malumore in chi ha paura, in chi preferisce guardare da lontano, in chi non vuole sentire - come diceva lui - il famoso 'odore delle pecore', che dà anche un pò fastidio, ma è proprio quello di cui il buon Pastore profuma", sottolinea.



Ore 18.17 - Draghi: “Mi è stato vicino in momenti difficili”

“Mi è stato vicino in momenti difficili e mi ha aiutato con la sua preghiera, il suo affetto e il suo discernimento". Condivide un momento di personale vicinanza l’ex presidente del Consiglio, ex governatore di Bankitalia ed ex presidente della Bce Mario Draghi per ricordare Papa Francesco. “Con la sua Bontà ha illuminato il mondo e ha cambiato la Chiesa”.

Ore 16. 42 - Trump: "Non escludo viaggio a Roma"

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato che "al momento" non è previsto alcun viaggio del presidente Donald Trump per partecipare ai funerali di Papa Francesco, ma non lo ha escluso. "Ciò non significa quindi che il viaggio non si terrà" ha affermato. Il presidente George W. Bush partecipò ai funerali di Giovanni Paolo II. "Preghiamo per i milioni di cristiani in tutto il mondo che hanno amato e ammirato il Papa", ha detto Leavitt ai giornalisti alla Casa Bianca.

Ore 16.40 - Milei a Roma per i funerali

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, si rechera' a Roma per assistere al funerale di Papa Francesco, in Vaticano. Lo riferiscono fonti di governo ai media locali. In precedenza, il presidente aveva fatto sapere che a breve proclamera' sette giorni di lutto ufficiale per ricordare Jorge Bergoglio, nato a Buenos Aires nel 1936.

Ore 16.09 - Le ultime parole del Papa ai giornalisti

"Vivrò la Pasqua come posso": sono state queste le ultime parole di Papa Francesco ai giornalisti, giovedì santo, al termine della visita al carcere di Regina Coeli. Alla domanda di come era stata la visita, Bergoglio aveva risposto: "Ogni volta che entro in un posto come questo penso perché non io?".

Ore 15.37 - Pizzaballa: "Oggi il Papa vede il viso di Dio"

"Ieri abbiamo celebrato il giorno della Resurrezione, oggi Dio ha chiamato a sé papa Francesco. Una connessione significativa tra la celebrazione della vita e dell'amore con la Resurrezione e oggi papa Francesco è stato chiamato a vedere il viso di Dio. Noi, come chiesa di Gerusalemme, preghiamo per la sua anima". Lo ha detto il patriarca latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa in un video pubblicato sull'account X del Patriarcato latino.

Ore 15.01 - La Rai sospende la pubblicità per 24 ore

La Rai, secondo quanto si apprende, sospende la pubblicità per 24 ore in seguito alla morte del Papa. Oltre ad aver già cambiato il palinsesto previsto. In segno di cordoglio - si legge in un comunicato - la Rai ha deciso di sospendere la programmazione pubblicitaria radio e tv per 24 ore e di modificare i palinsesti previsti per la giornata, sospendendo i programmi di intrattenimento. Dopo l'annuncio ufficiale della Santa Sede della morte di Papa Francesco, prosegue il comunicato, la notizia è stata subito data da RaiNews.it e da Eleonora Daniele in diretta con Storie Italiane su Rai 1. Il Papa sarà, inoltre, ricordato a La vita in diretta alle 16.30, ad A sua Immagine alle 18.40, nell'edizione del Tg1 delle 19.56, da Porta a Porta alle 20.30.

Ore 14.29 - Domani la prima Congregazione dei cardinali

Si terrà domani la prima Congregazione dei cardinali. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Si tratta delle riunioni dei cardinali che precedono il conclave.

Ore 14.25 - Trump, "Dio benedica lui e chi lo ha amato"

"Riposa in pace, Papa Francesco! Che Dio benedica lui e tutti coloro che lo hanno amato": lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il messaggio è stato diffuso attraverso il social network Truth.

Ore 14.10 - Biden, "Papa del popolo"

Anche l'ex presidente americano Joe Biden ha ricordato Papa Francesco come "il Papa del popolo, una luce di fede, speranza e amore". "È con grande tristezza che io e Jill abbiamo appreso della scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. Era diverso da chiunque lo avesse preceduto. Papa Francesco sarà ricordato come uno dei leader più importanti del nostro tempo e io sono contento di averlo conosciuto", ha scritto su X Biden, il secondo cattolico a ricoprire la carica di presidente negli Stati Uniti. "Per decenni, ha servito i più vulnerabili in tutta l'Argentina e la sua missione di servire i poveri non è mai cessata", ha aggiunto l'ex presidente americano, ricordando quindi l'impegno del Papa "per la pace e per la tutela del nostro pianeta dalla crisi climatica". "Ha difeso chi non ha voce e gli indifesi. Ha fatto sentire tutti benvenuti e considerati dalla Chiesa. Ha promosso l'equità e la fine della povertà e della sofferenza in tutto il mondo. E soprattutto, è stato un Papa per tutti. Era il Papa del Popolo: una luce di fede, speranza e amore", ha concluso.

Ore 13.44 - Senato, bandiere a mezz'asta

Anche in Senato bandiere a mezz'asta in segno di lutto per la morte di Papa Francesco.

Ore 13.27 - I fedeli in piazza San Pietro, 'era il Papa della gente

Alle 13 piazza San Pietro è gremita di gente: "E' una morte inaspettata - dice un fedele a Roma per la laurea domani del figlio in Economia - era un pontefice amato, il papa della gente normale uno di noi". C'è chi mostra una foto scattata ieri in piazza che mostra il Papa sulla papamobile. "Eravamo convinti fosse ormai fuori pericolo", dice in spagnolo l'uomo che la mostra sul telefonino, "siamo sgomenti".

Ore 13.03 - L'ospedale Bambino Gesù: "Perdiamo un amico"

La comunità dell'ospedale Pediatrico Bambino Gesù si unisce al cordoglio del mondo intero per la morte di Papa Francesco. "Il mondo e la Chiesa perdono una grande persona e l'Ospedale perde un amico vero e sempre presente", afferma il presidente dell'ospedale, Tiziano Onesti. "Papa Francesco - ricorda il presidente Onesti - non ha mai fatto mancare un'affettuosa e sollecita vicinanza personale all'ospedale che i romani identificano da sempre come 'del Papa'. Sin dalla sua elezione ci ha voluti incontrare e visitare più volte e, anche in questi ultimi mesi difficili, non ci ha mai fatto mancare la sua vicinanza e la sua guida. Ogni incontro con lui si concludeva con l'esortazione ad andare avanti con serietà e tenacia nel nostro lavoro e nella nostra missione".

Ore 12.30 - Messa in onore di Papa Francesco a Buenos Aires

Alla Cattedrale metropolitana di Buenos Aires verrà celebrata una messa in onore di Papa Francesco stamani alle 8,30 (ora locale). Lo annuncia TvN. La Cattedrale di Buenos Aires è stata la diocesi anche di Jorge Bergoglio

Ore 12.00 - Le campane di San Pietro suonano a morto

Le campane della basilica di San Pietro in questo momento stanno suonando a morto

Ore 11.00 - Dove sarà portato il corpo del Papa

Il corpo del Papa verrà portato, secondo quanto prevede l'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, nella Cappella di Santa Marta dove avverrà la constatazione di morte. Sempre seguendo le indicazioni previste dall'Ordo, tutto questo dovrebbe avvenire in serata.



Ore 10.56 - Vance: "Felice di averlo visto ieri"

"Ho appena appreso della morte di Papa Francesco. Il mio pensiero va ai milioni di cristiani in tutto il mondo che lo hanno amato. Sono stato felice di vederlo ieri, nonostante fosse molto malato. Ma io lo ricorderò sempre per le sue omelie nei primi giorni del Covid, è stato veramente meraviglioso": sono le parole su X del vicepresidente americano, JD Vance, che ieri nel corso della sua visita in Vaticano era stato brevemente ricevuto a Santa Marta dal Pontefice.



Ore 10.53 - Mattarella: "Grande dolore personale"

Il presidente della Repubblica Mattarella dichiara: "Ho appreso con grande dolore personale la notizia della morte di Papa Francesco, avvertendo il grave vuoto che si crea con il venire meno del punto di riferimento che per me ha sempre rappresentato. La morte di Papa Francesco suscita dolore e commozione tra gli italiani e in tutto il mondo. Il suo insegnamento ha richiamato al messaggio evangelico, alla solidarietà tra gli uomini, al dovere di vicinanza ai più deboli, alla cooperazione internazionale, alla pace nell’umanità. La riconoscenza nei suoi confronti va tradotta con la responsabilità di adoperarsi, come lui ha costantemente fatto, per questi obiettivi".



Ore 10.40 - Meloni: "Grande uomo e pastore"

La premier Giorgia Meloni dedica un lungo messaggio al Pontefice: «Papa Francesco è tornato alla casa del Padre. Una notizia che ci addolora profondamente, perché ci lascia un grande uomo e un grande pastore. Ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti, che non sono mai venuti meno neanche nei momenti di prova e di sofferenza. Nelle meditazioni della Via Crucis, ci ha ricordato la potenza del dono, che fa rifiorire tutto ed è capace di riconciliare ciò che agli occhi dell’uomo è inconciliabile. E ha chiesto al mondo, ancora una volta, il coraggio di un cambio di rotta, per percorrere una strada che “non distrugge, ma coltiva, ripara, custodisce”. Cammineremo in questa direzione, per ricercare la strada della pace, perseguire il bene comune e costruire una società più giusta e più equa. Il suo magistero e la sua eredità non andranno perduti. Salutiamo il Santo Padre con il cuore colmo di tristezza, ma sappiamo che ora è nella pace del Signore".

Ore 10.35 Von der Leyen: "Ha ispirato milioni di persone nel mondo"

"Oggi il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco. Ha ispirato milioni di persone, ben oltre la Chiesa cattolica, con la sua umiltà e il suo amore così puro per i meno fortunati. Il mio pensiero va a tutti coloro che soffrono per questa profonda perdita. Che possano trovare conforto nell'idea che l'eredità di Papa Francesco continuerà a guidarci tutti verso un mondo più giusto, pacifico e compassionevole". Questo il messaggio di cordoglio della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen su X per la morte di papa Francesco".

Ore 10.30 - Il messaggio di Lorenzo Fontana

"Con profonda commozione, ci uniamo al dolore della Chiesa universale per la scomparsa di Papa Francesco. La sua morte lascia un vuoto immenso. Le sue parole di pace, i gesti di misericordia e il costante richiamo alla fratellanza tra i popoli resteranno un faro per le generazioni future. In questo momento di lutto, siamo vicini a tutta la comunità dei cristiani e a chi, in ogni angolo del pianeta, piange la perdita del Santo Padre. Che il suo esempio continui a ispirare il cammino di chi crede in un mondo più giusto, umano e solidale".

Ore 10.21 - Il ricordo di Ignazio La Russa

"La scomparsa di Papa Francesco suscita un profondo senso di dolore: guida spirituale di immenso carisma e testimone di fede vissuta, ha saputo incarnare i valori della misericordia e della solidarietà, avvicinando la Chiesa a tutti con una particolare attenzione a chiunque fosse in difficoltà. Il Suo impegno per il dialogo, la pace e l'attenzione agli ultimi resteranno un'eredità preziosa". Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Ore 10.04 - Morte di Papa Francesco, Metsola: "L'Europa piange la scomparsa uomo di speranza"

Papa Francesco è morto oggi 21 aprile. "L'Europa piange la scomparsa di sua santità Papa Francesco. Il suo sorriso contagioso ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo". Lo ha scritto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola su X.