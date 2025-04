Papa Francesco, la morte, il funerale, il Conclave: cosa succede adesso

Saranno giorni intensi in Vaticano, con gli occhi del mondo puntati su San Pietro. La morte di Papa Francesco segna l'avvio di una fase di transizione per la Chiesa cattolica in attesa del nuovo Conclave. Una fase di transizione che prevede delle tappe precise. Il primo appuntamento è la cerimonia della vestizione del corpo del Papa, con abiti liturgici semplici, senza ornamenti o simboli regali. Un rito umile, volutamente "francescano", iniziato questa sera alle ore 20.

La morte

A constatare il decesso del Papa, alla presenza del Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie dei Prelati Chierici e del Segretario e Cancelliere della stessa Camera Apostolica, è il Camerlengo che compila anche il documento o atto autentico di morte. Successivamente scatteranno le procedure relative all'appartamento papale che viene sigillato. In questo caso, è quello di Casa Santa Marta dove ha vissuto Bergoglio. Il Camerlengo dà la notizia della morte del Papa anche al Vicario per l'Urbe, che la dà al popolo, e all'arciprete della Basilica di San Pietro. Inoltre è compito del Camerlengo, in periodo di Sede Vacante, curare e amministrare i beni e i diritti temporali della Santa Sede, con l'aiuto dei tre Cardinali Assistenti, premesso, una volta per le questioni meno importanti, e tutte le volte per quelle più gravi, il voto del Collegio dei Cardinali.