Papa Francesco, "sveglia alle 6 del mattino". Così è precipitato tutto

La sveglia alle sei di mattino, come tutti i giorni. Poi, nel giro di un'ora, Papa Francesco si è sentito male e tutto è precipitato, nel giro di pochi minuti. Sono state di fatto confermate le indiscrezioni di stampa secondo cui il Pontefice sarebbe stato stroncato all'alba del Lunedì dell'Angelo da una emorragia cerebrale. Non sarebbe dunque una crisi respiratoria ad averlo ucciso, come ipotizzato in una primissima battuta.

I polmoni di Bergoglio, hanno riferito fonti qualificate della Santa Sede facendo riferimento a quanto riportato da chi ha potuto vederlo questa mattina presto, non evidenziavano criticità o problemi respiratori eccessivi. Ictus, dunque, e non una nuova crisi come quelle che per due volte lo avevano messo a rischio della vita nel mese di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, durante la degenza per curarlo dalle complicanze legate a una polmonite bilaterale. A pesare, però, potrebbe essere stata anche la condotta in qualche modo "disinvolta" del Pontefice in questo ultimo mese di convalescenza a Santa Marta, che lo ha visto incontrare sia pur velocemente prima Re Carlo e Camilla e poi, la domenica di Pasqua poche ore prima della morte, il vicepresidente americano JD Vance. Per poi festeggiare in piazza San Pietro con un giro sulla papamobile dopo l'omelia Urbi et orbi. Un "bagno di folla", l'ultimo.