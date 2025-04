Papa Francesco, la salma esposta: la foto

Il Vaticano ha diffuso le prime immagini del Papa Francesco deposto in una semplice bara di legno nella Cappella di Santa Marta con in testa la mitra bianca , la casula rossa e il rosario tra le mani.

Con la morte di Papa Francesco, così come accaduto per gli altri Pontefici, ha inizio un complesso rituale che in...

Il decesso di Francesco è avvenuto in seguito a complicazioni come un ictus e un collasso cardiocircolatorio, non legati ai problemi polmonari che lo avevano afflitto negli ultimi mesi. Lo scorso febbraio Bergoglio era stato colpito da una polmonite bilaterale, che lo aveva costretto a un lungo ricovero di 38 giorni presso il Gemelli.

L'ultimo momento in pubblico nel giorno di Pasqua, a poche ore della morte, un "bagno di folla" con il tradizionale giro in papamobile a Piazza San Pietro.