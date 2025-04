Papa Francesco, dalla mitra bianca alla croce nera: l'abito post-mortem

Con la morte di Papa Francesco, così come accaduto per gli altri Pontefici, ha inizio un complesso rituale che inizia dal funerale e termina con il Conclave. Come primo passo, si deve accertare ufficialmente la morte del Santo Padre. E questo compito spetta solo ed esclusivamente al Camerlengo. Il cardinale alla direzione della Camera Apostolica assume il governo provvisorio della Chiesa solo per le questioni amministrative.

Il camerlengo dovrà battere per tre volte con un martello la fronte di Papa Francesco, chiamandolo con il nome di battesimo: Jorge Mario. Poi dovrà porre i sigilli alle sue stanze mentre il cardinal vicario di Roma annuncia la notizia al mondo. Un’anta del portone della Basilica di San Pietro viene chiusa mentre le campane suonano a martello. Ma non finisce qui. Il camerlengo dovrà poi rimuovere e frantumare l'Anello del Pescatore, una delle insegne che ogni Santo Padre riceve all'inizio del suo pontificato.