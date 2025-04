La verità sulla macchia sul volto del Papa morto

La dottoressa Sabrina Anticoli, a capo della Stroke Unit dell’ospedale San Camillo di Roma, ha esaminato i motivi dietro l’ictus che ha causato la morte di Papa Francesco, scomparso a 88 anni. La specialista, come riporta Leggo, ha evidenziato come la polmonite bilaterale e lo scompenso cardiaco abbiano reso il Pontefice particolarmente vulnerabile, dopo un mese di degenza ospedaliera. Non è stato precisato se l’ictus fosse di tipo ischemico, che copre l’85% dei casi, o emorragico, più raro (10-15%) ma con un tasso di mortalità del 50%. La gravità dell’evento dipende dalla zona colpita: un blocco dell’arteria basilare, che fornisce sangue al tronco encefalico, può compromettere funzioni essenziali come la respirazione e la regolazione della temperatura corporea.