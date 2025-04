Ramy, accuse smontate: nel video cancellato nessuna prova contro i carabinieri

Un’altra, ulteriore, svolta sul caso di Ramy Elgaml, il ragazzo di origine egiziana morto lo scorso autunno dopo un inseguimento da parte dei carabinieri di Milano. A metterla nero su bianco, quest avolta, sono di due avvocati (i legali Michele Apicella e Pietro Porciani) che difendono gli agenti indagati per falso, frode processuale e depistaggio: il caso dentro al caso riguarda il video di un testimone a cui è stato chiesto, immediatamente dopo quegli attimi drammatici del 24 novembre 2024 in via Ripamonti, di cancellarne le immagini. Da qui in avanti è una questione di secondi. E di metri. Perché da una parte c’è la polemica infinita sollevata contro le forze dell’ordine anche su questo fronte (per quale motivo - ripete da mesi chi le ha già giudicate colpevoli - domandare l’eliminazione dei frame se non per coprire errori fatti durante la corsa notturna?) e dall’altra c’è una spiegazione che sta, faticosamente, venendo a galla. Quel girato non sarebbe risolutivo per nulla, nontoglierebbe mezzo dubbio, non aggiungerebbe una virgola al racconto di quelle terribili ore.

È nelle pagine di una memoria depositata ai pm milanesi che Apicella e Porciani spiegano, con dovizia, com’è andata. Ed è andata che il giovane con lo smartphone, quello che inquadra via Ripamonti mentre si riempie di sirene perché si trova (quasi) nel posto giusto e al momento (quasi) giusto, è un filino troppo distante dal punto esatto in cui lo scooter su cui viaggia Ramy finisce rovinosamente a terra. Freddo. Buio. Sono le 4:03:40 di quella mattinata infernale. Siccome il video “dello scandalo” non esiste più, ai difensori non resta che un ragionamento deduttivo: sul cellulare del testimone ci sono ancora due clip, una dura pochissimi secondi (inizia alle 4:02:58 e finisce alle 4:03:08). Ramy è ancora vivo, la motoretta si sta avvicinando a folle velocità, ma convertendo i decimali con i sessagesimali delle coordinate di Google maps viene fuori un particolare. Chi ha in mano quel telefono in modalità fotocamera, in quel preciso istante, si trova sì in via Ripamonti, però 290 metri prima del marciapiede su cui lo scooter sta per ribaltarsi. Quasi 300 metri, a piedi, a quell’ora, non sono pochi.