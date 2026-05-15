Garlasco, "mezzo litro d'acqua": la frase della madre è una bomba su Andrea Sempio

Nel corso della puntata di Mattino Cinque di venerdì 15 maggio, Federica Panicucci e gli ospiti si concentrano sulle incongruenze nel racconto di Andrea Sempio riguardo al 13 agosto 2007, con particolare enfasi sul fatto che quel giorno Sempio non pranzò.Secondo la versione fornita dalla madre di Sempio tre settimane dopo i fatti (15 settembre), il ragazzo tornò a casa e disse: "Non ho fame".
Alla domanda del perché, avrebbe risposto "mi sono bevuto mezzo litro d’acqua", spiegando di aver ricevuto una bottiglietta in un bar. Questa versione contrasta nettamente con quanto dichiarato dalla stessa madre solo tre settimane prima (25 agosto): "Eravamo d’accordo che sarebbe arrivato a casa a mezzogiorno per il pranzo, ma alle 11.30 non è arrivato. […] è arrivato, ha mangiato normalmente".Panicucci sottolinea: "Strano, proprio il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi lui non aveva fame e non pranza".
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L’ipotesi è che un giovane di 19 anni agitato dal delitto possa aver avuto lo stomaco chiuso., spiega la conduttrice. Queste contraddizioni si inseriscono in un quadro più ampio di incongruenze. Sempio sostiene di essere andato a Vigevano per comprare un libro, di aver trovato la libreria chiusa e di aver preso un caffè e una bottiglietta d’acqua, ma conserva solo lo scontrino del parcheggio (10.18) e non quello del bar. La Procura ritiene il suo alibi "chiuso nel triangolo familiare", supportato solo da dichiarazioni interne e privo di riscontri esterni. Ulteriori perplessità emergono dalle intercettazioni in cui Sempio parla del sangue sulla scena del crimine, passando dalla terza persona ("Stasi") a "quando sono andato io", e dall’illogicità del percorso casa nonna-casa sua, che lo avrebbe portato di nuovo davanti all’abitazione di Chiara.